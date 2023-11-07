Избиения, угрозы, ток. Полковнику ФСБ РФ сообщили о подозрении за пытки гражданских

Российскому военному заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

По данным следствия, полковник ФСБ РФ, находясь на временно оккупированной территории Каховского района Херсонской области, весной 2022 года отдавал преступные приказы о заключении и пытках мирных жителей.

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— Людей держали в помещении захваченного отделения полиции в г. Новая Каховка и подвергали пыткам — били, угрожали убийством. Для получения нужной информации применяли электрический ток, — говорится в сообщении.

Кроме того, гражданских удерживали в антисанитарных условиях без надлежащей медицинской помощи. Не давали воду и еду.

Ранее СБУ задержала агента РФ, который навел Искандер на Харьков.

Источник : Офис генпрокурора

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