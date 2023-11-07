Избиения, угрозы, ток. Полковнику ФСБ РФ сообщили о подозрении за пытки гражданских
Российскому военному заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением.
Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.
По данным следствия, полковник ФСБ РФ, находясь на временно оккупированной территории Каховского района Херсонской области, весной 2022 года отдавал преступные приказы о заключении и пытках мирных жителей.
— Людей держали в помещении захваченного отделения полиции в г. Новая Каховка и подвергали пыткам — били, угрожали убийством. Для получения нужной информации применяли электрический ток, — говорится в сообщении.
Кроме того, гражданских удерживали в антисанитарных условиях без надлежащей медицинской помощи. Не давали воду и еду.
Ранее СБУ задержала агента РФ, который навел Искандер на Харьков.
Загрузка
Войску нужны разные профессии. С таким лозунгом стартовала в Украине новая рекрутинговая кампания. 12 бригада специального назначения Нацгвардии Азов в сотрудничестве с крупнейшим в Украине сайтом поиска работы Work.ua будут искать квалифицированных людей всевозможных профессий. И это не только штурмовики и пехотинцы, но и экскаваторщики, водители, механики, делопроизводители.Василий Сафьянюк