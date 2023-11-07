Побиття, погрози, струм. Полковнику ФСБ РФ повідомили про підозру за катування цивільних

Російському військовому заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні із цивільним населенням.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, полковник ФСБ РФ, перебуваючи на тимчасово окупованій території Каховського району на Херсонщині, навесні 2022 року віддавав злочинні накази про ув’язнення й катування мирних жителів.

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– Людей тримали у приміщенні захопленого відділку поліції у м. Нова Каховка та піддавали тортурам – били, погрожували вбивством. Для отримання потрібної інформації застосовували електричний струм, – йдеться у повідомленні.

Крім того, цивільних утримували в антисанітарних умовах без належної медичної допомоги. Не давали води та їжі.

Раніше СБУ затримала агента РФ, який навів Іскандер на Харків.

Джерело : Офіс генпрокурора

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