Забастовки польских перевозчиков на границе: Украина до сих пор не получила их требований

Польские перевозчики блокируют три пункта пропуска с Украиной: Корчева — Краковец, Гребенное — Рава-Русская, Дорогуск — Ягодин. При этом украинская сторона до сих пор не получила официальных требований от протестующих.

В Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры отмечают, что блокирование границы вредит интересам обеих стран.

По информации из СМИ и соцсетей, польские забастовщики хотят: отмены транспортного безвиза — то есть возвращения к системе разрешений на грузовые перевозки, отдельные полосы и отдельные очереди для грузовиков с номерами ЕС и для пустых, а также доступ к системе Шлях.

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Однако официальных требований от польских перевозчиков не передали ни одному представителю украинской стороны.

В министерстве отметили, что украинская сторона готова к конструктивному диалогу с польскими перевозчиками.

— Для нас важно, чтобы интересы перевозчиков обеих стран были учтены, — отметили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Накануне, Государственная пограничная служба Украины сообщила, что на украинско-польской границе в направлении вышеупомянутых трех пунктов пропуска из-за забастовки польских перевозчиков затруднено движение грузового транспорта.

Отмечалось, что организаторы протеста пропускают по одному грузовику в час, а также автомобили с гуманитарными грузами и те, которые перевозят животных и продукты.

Фото: Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины

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