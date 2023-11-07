Страйки польських перевізників на кордоні: Україна досі не отримала їхніх вимог
Польські перевізники блокують три пункти пропуску з Україною: Корчова – Краківець, Гребенне – Рава-Руська, Дорогуськ – Ягодин. Проте українська сторона досі не отримала офіційних вимог від протестувальників.
У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури наголошують, що блокування кордону шкодить інтересам обох країн.
За інформацією із ЗМІ та соцмереж, польські страйкарі хочуть: скасування транспортного безвізу – тобто повернення до системи дозволів на вантажні перевезення, окремі смуги та окремі черги для вантажівок із номерами ЄС та для порожніх, а також доступ до системи Шлях.
Проте офіційних вимог від польських перевізників не передали жодному представнику української сторони.
У міністерстві наголосили, що українська сторона готова до конструктивного діалогу з польськими перевізниками.
– Для нас важливо, щоб інтереси перевізників обох країн були враховані, – зазначили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Напередодні, Державна прикордонна служба України повідомила, що на українсько-польському кордоні в напрямку вищезазначених трьох пунктів пропуску через страйк польських перевізників ускладнено рух вантажного транспорту.
Зазначалося, що організатори протесту пропускають по одній вантажівці на годину, а також автомобілі з гуманітарними вантажами й ті, які перевозять тварин і продукти.
Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
Завантаження
Війську потрібні різні професії. З таким гаслом стартувала в Україні нова рекрутингова кампанія. 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов у співпраці з найбільшим в Україні сайтом пошуку роботи Work.ua шукатимуть кваліфікованих людей різноманітних професій, які нині вкрай необхідні. І це не лише штурмовики та піхотинці, але й екскаваторники, водії, механіки, діловоди.Василь Саф’янюк