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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Страйки польських перевізників на кордоні: Україна досі не отримала їхніх вимог

Страйки польських перевізників на кордоні: Україна досі не отримала їхніх вимог

Польські перевізники блокують три пункти пропуску з Україною: Корчова – Краківець, Гребенне – Рава-Руська, Дорогуськ – Ягодин. Проте українська сторона досі не отримала офіційних вимог від протестувальників.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури наголошують, що блокування кордону шкодить інтересам обох країн.

За інформацією із ЗМІ та соцмереж, польські страйкарі хочуть: скасування транспортного безвізу – тобто повернення до системи дозволів на вантажні перевезення, окремі смуги та окремі черги для вантажівок із номерами ЄС та для порожніх, а також доступ до системи Шлях.

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Проте офіційних вимог від польських перевізників не передали жодному представнику української сторони.

У міністерстві наголосили, що українська сторона готова до конструктивного діалогу з польськими перевізниками.

– Для нас важливо, щоб інтереси перевізників обох країн були враховані, – зазначили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Напередодні, Державна прикордонна служба України повідомила, що на українсько-польському кордоні в напрямку вищезазначених трьох пунктів пропуску через страйк польських перевізників ускладнено рух вантажного транспорту.

Зазначалося, що організатори протесту пропускають по одній вантажівці на годину, а також автомобілі з гуманітарними вантажами й ті, які перевозять тварин і продукти.

Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

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держкордон, перевізники, Україна-Польща
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