Военный учет на предприятии 2023: эксперт рассказал, как проводится и что известно

Из-за широкомасштабной войны против России в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 15 ноября 2023 года.

В настоящее время работодатели должны вести учет военнообязанных на своих предприятиях. Как происходит военный учет на предприятиях и что известно – читайте в материале.

По словам адвоката Радиона Кирилкина, организация военного учета на предприятиях, учреждениях и организациях возлагается на их руководителей.

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Обязанности по ведению военного учета на предприятиях, учреждениях и организациях возлагаются на работников службы персонала, службы управления персоналом.

Кто именно подлежит военному учету

Взятию на персонально-первичный и персональный военный учет на предприятиях подлежат украинцы. А именно:

призывники в возрасте от 16 (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет;

военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе, в том числе женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, а также по собственному желанию женщин, имеющих специальность или профессию, родственную соответствующей военной специальности, перечень которых утвержден Минобороны.

Каким образом происходит военный учет на предприятиях

По словам адвоката, в целях ведения персонального военного учета предприятия, учреждения и организации осуществляют:

проверку у украинцев во время принятия на работу (или обучения) наличия военно-учетного документа, или отражение в электронной форме информации с использованием приложения Дія;

важно, что прием на работу (обучение), взятие на персональный военный учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после взятия их на военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки;

доведение до призывников, военнообязанных и резервистов правил военного учета под личную подпись при принятии на работу (обучение);

отправка в семидневный срок со дня издания приказа о принятии на работу (обучение), увольнении с работы, завершении обучения (отчисления из учебного заведения) в соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки сообщений об изменении учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов;

оповещение по требованию районных (городских) территориальных центров комплектования военнообязанных и резервистов об их вызове и обеспечение их своевременного прибытия;

представление в соответствующие районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки, по их требованию сведений о призывниках, персональный военный учет которых они ведут;

взаимодействие с соответствующими районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки относительно сроков и способов сверки данных списков персонального военного учета;

периодическая сверка списков персонального военного учета с записями в их военно-учетных документах (не реже одного раза в год);

оформление документов, необходимых для бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время;

постоянный контроль за исполнением призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета;

ведение и хранение журнала учета результатов проверки.

Может ли предприятие сдать в военкомат

Адвокат утверждает, что когда предприятие получает распоряжение от центра комплектования по оповещению призывников об их вызове, предприятие обязано:

выдать приказ об извещении военнообязанных, довести его до сведения таких лиц под личную подпись в части, касающейся их прибытия в соответствующий территориальный центр комплектования в определенные сроки, и отправить копию приказа в районный территориальный центр комплектования;

предприятие должно вручить призывникам, военнообязанным и резервистам повестки о явке по вызову в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

в письменном виде сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим районным (городским) территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, о лицах из числа призывников, военнообязанных и временно нетрудоспособных резервистов, находятся в отпуске или в командировке;

обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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