Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 14 февраля 2024 года

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток — то есть до 14 февраля 2024 года.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Срок военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России продолжали уже девять раз.

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В условиях военного положения запрещается:

изменение Конституции Украины и АР Крым;

проведение выборов президента Украины, Верховной Рады, Верховной Рады АР Крым и органов местного самоуправления;

проведение всеукраинских и местных референдумов;

проведение забастовок, массовых собраний и акций.

8 ноября Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней — с 16 ноября 2023 года до 14 февраля 2024-го.

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