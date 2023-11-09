Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 14 февраля 2024 года
Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток — то есть до 14 февраля 2024 года.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Срок военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России продолжали уже девять раз.
В условиях военного положения запрещается:
- изменение Конституции Украины и АР Крым;
- проведение выборов президента Украины, Верховной Рады, Верховной Рады АР Крым и органов местного самоуправления;
- проведение всеукраинских и местных референдумов;
- проведение забастовок, массовых собраний и акций.
8 ноября Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней — с 16 ноября 2023 года до 14 февраля 2024-го.
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