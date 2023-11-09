Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Заявление Фарион об украинских военных: Чернев обратился в СБУ
Взрывы в Днепре и шаги Украины для приближения членства в ЕС: главные события ночи 9 ноября
Имеют ли право ТЦК и СП останавливать авто для вручения повестки: комментарий юриста
Частякова предупредили, что гранаты боевые: в МВД рассказали о деталях трагедии
Срочно
Вблизи Кривого Рога оккупанты ударили по объекту инфраструктуры: что известно
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 14 февраля 2024 года

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток — то есть до 14 февраля 2024 года.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Срок военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России продолжали уже девять раз.

Сейчас смотрят

В условиях военного положения запрещается:

  • изменение Конституции Украины и АР Крым;
  • проведение выборов президента Украины, Верховной Рады, Верховной Рады АР Крым и органов местного самоуправления;
  • проведение всеукраинских и местных референдумов;
  • проведение забастовок, массовых собраний и акций.

8 ноября Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней — с 16 ноября 2023 года до 14 февраля 2024-го.

Читайте также
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 14 февраля 2024 года

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Верховная Рада, Верховная Рада
Военное положение, Владимир Зеленский, мобілізація
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Сокрушительное поражение. РФ впервые не избрали в состав Международного суда ООН
Міжнародний суд ООН, Гаага
Чем отличаются война и военное положение – ответ экспертов
Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Работаем над ПВО. Этой зимой сложности могут быть не меньшими, чем в прошлом году — Зеленский
Володимир Зеленський
Мы – два народа, которые глубоко ценят свои семьи. Зеленский провел разговор со студентами Мексики
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 14 февраля 2024 года
Военное положение в Украине-2023: дата окончания и что нужно знать о введении
українські військові

Загрузка

Игры
Видео
Здоровье
”Меня расстреляли, но я выжил”: история воина, которого спасло настоящее чудо

Защитника Евгения Романа. Россияне взяли его в плен, расстреляли, фактически казнили, но он выжил и дополз до позиций наших армейцев. Евгений говорит, что выжил благодаря Богу и вероятно потому, что имеет еще предназначение в этой жизни.

Оксана Михайлова
Град на минималках или Партизан-Град: как работают установки залпового огня на пикапах
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 14 февраля 2024 года
ГУР ликвидировало коллаборанта | 100 тысяч снарядов для Украины | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 14 февраля 2024 года
Усталость от войны и коррупция – назад в 2016? | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 14 февраля 2024 года
Официально: это сделало ГУР! | СБУ разоблачила предательницу в Донецкой области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 14 февраля 2024 года
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь