Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб – тобто до 14 лютого 2024 року.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Термін воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії продовжували вже дев’ять разів.
В умовах дії воєнного стану забороняється:
- зміна Конституції України та АР Крим;
- проведення виборів президента України, Верховної Ради, Верховної Ради АР Крим та органів місцевого самоврядування;
- проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
- проведення страйків, масових зібрань та акцій.
8 листопада Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів – з 16 листопада 2023 року до 14 лютого 2024-го.
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Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.Оксана Михайлова