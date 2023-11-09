Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію до 14 лютого 2024 року

Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб – тобто до 14 лютого 2024 року.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Термін воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії продовжували вже дев’ять разів.

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В умовах дії воєнного стану забороняється:

зміна Конституції України та АР Крим;

проведення виборів президента України, Верховної Ради, Верховної Ради АР Крим та органів місцевого самоврядування;

проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;

проведення страйків, масових зібрань та акцій.

8 листопада Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів – з 16 листопада 2023 року до 14 лютого 2024-го.

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