Карта боевых действий на 10 ноября 2023 — ситуация на фронте
Авиационным ударам подверглись: Куриловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области, Северск, Петропавловка, Степное, Новоселовка, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Павловка Донецкой области; Новодаровка, Работино Запорожской области.
Карта боевых действий в Украине на 10 ноября 2023 года:
Ситуация в Украине на 10 ноября 2023 года:
Под артиллерийским огнем оказались более 125 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отбили семь атак противника.
На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия у Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области, успеха не имел.
На Бахмутском направлении наши воины отбили около 10 атак оккупантов в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Противник штурмовал юго-восточнее Новокалиново, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где украинские защитники отбили 9 атак врага.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили более 25 атак.
На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении наши защитники отбили 4 атаки противника в районах Вербового и Роботино Запорожской области.
На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
Потери РФ в войне на 10 ноября 2023 года:
- личного состава — около 309 520 (+800) чел,
- танков — 5317 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 10017 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 7489 (+14) ед,
- РСЗО — 877 (+2) ед,
- средств ПВО — 578 (+1) ед,
- самолетов — 322 ед,
- вертолетов — 324 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5595 (+2) ед,
- крылатых ракет — 1558 (+1),
- кораблей/катеров — 20 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9876 (+23) ед,
- специальной техники — 1060 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 625-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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