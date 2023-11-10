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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 10 ноября 2023 — ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Авиационным ударам подверглись: Куриловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области, Северск, Петропавловка, Степное, Новоселовка, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Павловка Донецкой области; Новодаровка, Работино Запорожской области.

Карта боевых действий в Украине на 10 ноября 2023 года:

Карта боевых действий на 10 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 10 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 10 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 10 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 10 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 10 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 10 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 10 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 10 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 10 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 10 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 10 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 10 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 10 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 10 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 10 ноября 2023 — ситуация на фронте

Ситуация в Украине на 10 ноября 2023 года:

Под артиллерийским огнем оказались более 125 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отбили семь атак противника.

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На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия у Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отбили около 10 атак оккупантов в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Противник штурмовал юго-восточнее Новокалиново, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где украинские защитники отбили 9 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили более 25 атак.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

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На Запорожском направлении наши защитники отбили 4 атаки противника в районах Вербового и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Потери РФ в войне на 10 ноября 2023 года:

  • личного состава — около 309 520 (+800) чел,
  • танков — 5317 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 10017 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 7489 (+14) ед,
  • РСЗО — 877 (+2) ед,
  • средств ПВО — 578 (+1) ед,
  • самолетов — 322 ед,
  • вертолетов — 324 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 5595 (+2) ед,
  • крылатых ракет — 1558 (+1),
  • кораблей/катеров — 20 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9876 (+23) ед,
  • специальной техники — 1060 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 625-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Война в Украине, Карта
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