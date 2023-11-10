Карта бойових дій на 10 листопада 2023 – ситуація на фронті

Авіаційних ударів зазнали: Курилівка Харківської області; Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Петропавлівка, Степове, Новоселівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Павлівка Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області.

Карта бойових дій в Україні на 10 листопада 2023:

Ситуація в Україні на 10 листопада 2023:

Під артилерійським вогнем опинилися понад 125 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили сім атак противника.

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На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Стельмахівки та Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 10 атак окупантів в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Противник штурмував південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де українські захисники відбили 9 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 25 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Втрати РФ у війні на 10 листопада 2023:

особового складу ‒ близько 309 520 (+800) осіб,

танків ‒ 5317 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 10017 (+3) од,

артилерійських систем – 7489 (+14) од,

РСЗВ – 877 (+2) од,

засобів ППО ‒ 578 (+1) од,

літаків – 322 од,

гелікоптерів – 324 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5595 (+2) од,

крилатих ракет ‒ 1558 (+1),

кораблів /катерів ‒ 20 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9876 (+23) од,

спеціальної техніки ‒ 1060 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 625-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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