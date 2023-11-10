Более 50% украинцев верит во вступление Украины в ЕС до 2024 года — опрос

Большая часть украинцев верит, что Украина сможет получить членство в Европейском Союзе до 2030 года.

Это следует из социологического исследования ZN.UA проведенного совместно с Центром Разумкова.

По данным опроса, начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС в рейтинге желаний украинцев на ближайший год — сразу за успехами на фронте и приглашением в НАТО.

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Несмотря на войну украинцы достаточно оптимистично настроены и суммарно 60,5% участников социсследования считают, что Украина может вступить в Евросоюз менее чем за 10 лет.

— 54,8% предполагают, что это произойдет до 2030 года, на который, говоря о расширении ЕС, ориентировал и членов самого Союза, и Украину председатель Европейского совета Шарль Мишель, — пишет издание.

Вместе с тем, Шарль Мишель тогда сделал важное предостережение.

— Если обе стороны выполнят свое домашнее задание, — подчеркнул он.

Кроме того, пятая часть украинцев более оптимистична, чем представители правительства Украины: 20,6% респондентов ответили, что Украина вступит в ЕС через два года, тогда как премьер Денис Шмыгаль и профильный вице-премьер Ольга Стефанишина считают, что через два года Украина будет готова к вступлению. На это указывают и сложности будущей внутренней реформы Евросоюза, а также необходимость ратификации договора о вступлении нового члена ЕС всеми нынешними, а их на сегодня — 27.

В среднем только процесс ратификации занимает около двух лет. Не удивительно, что более четверти людей, принявших участие в опросе ZN.UA и Центра Разумкова (27,8%), выбрали вариант “Затрудняюсь ответить” или отказались от ответа.

Исследование проводилось с 28 сентября по 4 октября, в рамках которого были опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, в среду, 8 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ее организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдовой и Украиной о вступлении в Евросоюз.

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