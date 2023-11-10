Устойчивый к воздействию РЭБ: в Украине модернизировали многоразовый ударный дрон Punisher при поддержке Cosmolot

Проектирование дрона Punisher началось еще в 2016 году, а массово запущено в производство — в 2018 году. При поддержке компании Cosmolot удалось разработать более усовершенствованную версию БпЛА, устойчивого к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Многоразовый ударный БпЛА может залететь в тыл противника на 45 км и сбросить около 2,5 кг взрывчатки.

— Мы сможем приносить гораздо больше пользы для пехоты и других подразделений, которые нуждаются в прикрытии с неба, — отметил один из военнослужащих ударной роты Птахи Мадяра.

Производители смогли серьезно улучшить характеристики ударного дрона благодаря поддержке бизнеса.

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— Благодаря компании Cosmolot мы сделали многоразовый ударный дрон очень устойчивым для воздействия РЭБ. Это влияет на эффективность. Вы не просто можете выполнить несколько задач в день одним дроном. Он просто сбрасывает контейнер и возвращается. Вы имеете больше шансов вернуть самолет обратно, — утверждает представитель компании производителя беспилотников Punisher Максим Субботин.

Вторую партию ударных дронов уже передали украинским воинам. Тогда новые беспилотники получили 16 подразделений.

— Мы выбрали несколько проектов, чтобы поддерживать их в Украине. Я считаю, что в производстве таких БпЛА будет наибольший эффект. Производство дронов в Украине является важной функцией и миссией с нашей стороны, — считает главный инвестор компании Cosmolot Арнульф Дамерау.

На фронт передали уже 31 БпЛА. В целом проект Cosmolot Airlines будет состоять из 50 модернизированных ударных дронов Punisher за благотворительные 100 млн грн. Вскоре третью партию беспилотников отправят на передовую, чтобы приблизить победу Украины.

Смотрите видео с ударным дроном Punisher:

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