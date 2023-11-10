Стійкий для впливу РЕБ: в Україні модернізували багаторазовий ударний дрон Punisher за підтримки Cosmolot

Проєктування дрону Punisher розпочалося ще у 2016 році, а масово запущено у виробництво – у 2018 році. За підтримки компанії Cosmolot вдалося розробити більш вдосконалену версію БпЛА, стійкого до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Багаторазовий ударний БпЛА може залетіти в тил противника на 45 км і скинути близько 2,5 кг вибухівки.

– Ми зможемо приносити набагато більше користі для піхоти та інших підрозділів, які потребують прикриття з неба, – зазначив один з військовослужбовців ударної роти Птахи Мадяра.

Виробники змогли серйозно покращити характеристики ударного дрона завдяки підтримці бізнесу.

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– Завдяки компанії Cosmolot ми зробили багаторазовий ударний дрон дуже стійким для впливу РЕБ. Це впливає на ефективність. Ви не просто можете виконати декілька завдань на день одним дроном. Він просто скидає контейнер і повертається. Ви маєте більше шансів повернути літак назад, – стверджує представник компанії виробника безпілотників Punisher Максим Суботін.

Другу партію ударних дронів вже передали українським воїнам. Тоді нові безпілотники отримали 16 підрозділів.

– Ми обрали декілька проєктів, щоб підтримувати їх в Україні. Я вважаю, що у виробництва таких БпЛА буде найбільший ефект. Виробництво дронів в Україні є важливою функцією і місією з нашого боку, – вважає головний інвестор компанії Cosmolot Арнульф Дамерау.

На фронт передали вже 31 БпЛА. Загалом проєкт Cosmolot Airlines буде налічувати 50 модернізованих ударних дронів Punisher за благодійні 100 млн грн. Незабаром третю партію безпілотників відправлять на передову, щоб наблизити перемогу України.

Дивіться відео з ударним дроном Punisher:

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