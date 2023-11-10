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Марта Бондаренко, редактор ленты

Удар по штабу россиян в Скадовске: СМИ сообщают о 10 погибших оккупантах

Удар по штабу россиян в Скадовске: СМИ сообщают о 10 погибших оккупантах

Вчера в оккупированном Скадовске Херсонской области прилетело по расположению военного следственного управления Следственного комитета РФ. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает издание Astra.

Ударом было полностью уничтожено двухэтажное здание на улице Портовой, 59. Именно там находились российские военные следователи.

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Предварительно известно, что погибло 10 оккупантов, еще 11 получили ранения.

Напомним, что 9 ноября в оккупированном Скадовске прогремели мощные взрывы. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, прилетело по месту базирования россиян в здании бывшего колхоза на углу улиц Гагарина и Портовой, неподалеку от гостиницы Лотос.

Громко было в Скадовске и 4 ноября — местные сообщали о взрывах.

Фото: ASTRA

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Война в Украине, Скадовск, Херсонская область
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