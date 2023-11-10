Удар по штабу россиян в Скадовске: СМИ сообщают о 10 погибших оккупантах
Вчера в оккупированном Скадовске Херсонской области прилетело по расположению военного следственного управления Следственного комитета РФ. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает издание Astra.
Ударом было полностью уничтожено двухэтажное здание на улице Портовой, 59. Именно там находились российские военные следователи.
Предварительно известно, что погибло 10 оккупантов, еще 11 получили ранения.
Напомним, что 9 ноября в оккупированном Скадовске прогремели мощные взрывы. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, прилетело по месту базирования россиян в здании бывшего колхоза на углу улиц Гагарина и Портовой, неподалеку от гостиницы Лотос.
Громко было в Скадовске и 4 ноября — местные сообщали о взрывах.
Фото: ASTRA
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