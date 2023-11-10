Удар по штабу росіян у Скадовську: ЗМІ повідомляють про 10 загиблих окупантів
Вчора в окупованому Скадовську Херсонської області прилетіло по розташуванню військового слідчого управління Слідчого комітету РФ. Є загиблі та поранені.
Про це повідомляє видання Astra.
Ударом вщент знищено двоповерхову будівлю на вулиці Портовій, 59. Саме там перебували російські військові слідчі.
Попередньо відомо, що загинуло 10 окупантів, ще 11 дістали поранень.
Нагадаємо, що 9 листопада в окупованому Скадовську пролунали потужні вибухи. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, прилетіло по місцю базування росіян у будівлі колишнього колгоспу на розі вулиць Гагаріна та Портової, неподалік готелю Лотос.
Гучно було в Скадовську і 4 листопада – місцеві повідомляли про вибухи.
Фото: ASTRA
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