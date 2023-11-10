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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Удар по штабу росіян у Скадовську: ЗМІ повідомляють про 10 загиблих окупантів

Удар по штабу росіян у Скадовську: ЗМІ повідомляють про 10 загиблих окупантів

Вчора в окупованому Скадовську Херсонської області прилетіло по розташуванню військового слідчого управління Слідчого комітету РФ. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє видання Astra.

Ударом вщент знищено двоповерхову будівлю на вулиці Портовій, 59. Саме там перебували російські військові слідчі.

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Попередньо відомо, що загинуло 10 окупантів, ще 11 дістали поранень.

Нагадаємо, що 9 листопада в окупованому Скадовську пролунали потужні вибухи. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, прилетіло по місцю базування росіян у будівлі колишнього колгоспу на розі вулиць Гагаріна та Портової, неподалік  готелю Лотос.

Гучно було в Скадовську і 4 листопада – місцеві повідомляли про вибухи.

Фото: ASTRA

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Війна в Україні, Скадовськ, Херсонська область
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