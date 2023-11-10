Верховная Рада Украины: какие партии в нее входят и как проходят выборы

В данный момент в Верховную Раду входят девять партийных фракций и депутатских групп. Какие партии входят в состав Рады и как проходят выборы в Украине – читайте в материале Фактов ICTV.

Какие партии входят в Парламент Украины 2023 – полный перечень

По данным, опубликованным на сайте Верховной Рады, в данный момент в состав украинского парламента входит следующее количество депутатов:

235 – фракция политической партии Слуга народа;

27 – фракция политической партии Европейская солидарность;

24 – фракция политической партии Всеукраинское объединение Батькивщина;

22 – депутатская группа Платформа за жизнь и мир;

20 – фракция политической партии Голос;

19 – депутатская группа Доверие;

17 – депутатская группа Партия За будущее;

17 – депутатская группа Восстановление Украины.

Еще 22 народных депутата не входят в состав ни одной фракции или группы.

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Как проводят выборы в Парламент Украины

До 2019 года выборы депутатов в Верховную Раду проходили по смешанной избирательной системе. Согласно закону О выборах народных депутатов, 225 из них избирались по пропорциональной системе в общегосударственном округе по избирательным спискам кандидатов от политических партий, а еще 225 депутатов – по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Однако, 1 января 2020 вступила в силу последняя редакция избирательного кодекса Украины, согласно которому введена пропорциональная избирательная система с открытыми партийными списками. Согласно документу, избиратели могут отдавать свои голоса не только за партию, но и за определенного кандидата в партийном списке. Вместо системы с более 200 одномандатными округами, которая использовалась на выборах в Раду в 2019 году, создано 27 избирательных регионов, практически совпадающих с границами украинских областей.

Затем 4 февраля 2020 года Верховная Рада предварительно одобрила президентский закон №1017 о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию Украины, а чтобы это сделать, понадобится не менее 300 депутатских голосов.

Кто имеет право стать депутатом Верховной Рады

Выборы в украинский парламент регламентируются ст. 76 и 77 Конституции, а также законами о выборах народных депутатов и Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Народным депутатом может стать гражданин Украины, который:

достиг 21-летнего возраста;

имеет право голоса;

проживает в Украине в течение последних пяти лет.

Помехой для избрания может стать неснятая судимость за совершение умышленного преступления.

Кто может голосовать на выборах в Раду

Голосовать на выборах депутатов имеют право граждане Украины, достигшие 18 лет. Избирательные бюллетени заполняются только лично в отдельной кабине для тайного голосования. Передавать свои бюллетени другим лицам запрещено.

Порядок размещения партий в избирательном бюллетене определяется жеребьевкой. В избирательный бюллетень в одномандатном округе фамилии кандидатов вносятся в алфавитном порядке.

Как формируются списки избирателей

Избиратель может голосовать только на одном избирательном участке. Если избирателя нет в списке, то не позднее, чем за пять дней до дня выборов, нужно подать заявление о включении (или исключении) в список избирателей или об уточнении данных в нем. В день голосования изменения в список избирателей вносятся исключительно из решения суда.

Как могут проголосовать ВПЛ и те, кто проживает за границей

Для того, чтобы проголосовать, граждане со статусом ВПЛ должны заранее подать заявление об изменении места голосования в территориальные органы, которые ведут реестр избирателей. Такое же право имеют другие украинцы, которые хотят проголосовать не по месту регистрации. В результате заявитель должен получить соответствующее удостоверение.

При этом ВПЛ смогут проголосовать только за партийный список. Из-за привязки избирательного адреса в одномандатные округа они не смогут проголосовать за кандидатов по мажоритарной системе. То же касается и украинцев, которые голосуют за границей.

Как определяются результаты выборов в Верховную Раду

ЦИК обязан установить результаты выборов не позднее 15 дня с момента окончания выборов. Чтобы войти в состав Верховной Рады, партии должны набрать как минимум 5% голосов. Мандаты депутатов распределяются между партиями пропорционально количеству полученных голосов.

В одномандатных округах избранным считается тот кандидат в депутаты, который получит большинство голосов избирателей. На это не влияет, преодолела ли его партия проходной барьер.

Те, кого избирают депутатами, должны уйти с работы или должности, несовместимой с депутатским мандатом согласно закону О статусе народного депутата Украины.

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