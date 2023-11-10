Верховна Рада України: які партії до неї входять та як проходять вибори

Наразі до Верховної Ради входять дев’ять партійних фракцій і депутатських груп. Які партії входять до складу Ради і як проходять вибори в Україні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які партії входять до Парламенту України 2023 – повний перелік

За даними, опублікованими на сайті Верховної Ради, наразі до складу українського парламенту входить така кількість депутатів:

235 – фракція політичної партії Слуга народу;

27 – фракція політичної партії Європейська солідарність;

24 – фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання Батьківщина;

22 – депутатська група Платформа за життя і мир;

20 – фракція політичної партії Голос;

19 – депутатська група Довіра;

17 – депутатська група Партія За майбутнє;

17 – депутатська група Відновлення України.

Ще 22 народні депутати не входять до складу жодної фракції чи групи.

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Як проводять вибори до Парламенту України

До 2019 року вибори депутатів до Верховної Ради відбувалися за змішаною виборчою системою. Відповідно до закону Про вибори народних депутатів, 225 із них обиралися за пропорційною системою в загальнодержавному окрузі за виборчими списками кандидатів від політичних партій, а ще 225 депутатів – за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах.

Однак, 1 січня 2020 року набула чинності остання редакція виборчого кодексу України, згідно з якою запроваджено пропорційну виборчу систему з відкритими партійними списками. Згідно з документом, виборці можуть віддавати свої голоси не тільки за партію, а й за певного кандидата в партійному списку. Замість системи з понад 200 одномандатними округами, яку використовували на виборах у Раду 2019 року, створено 27 виборчих регіонів, які практично збігаються з кордонами українських областей.

Потім 4 лютого 2020 року Верховна Рада попередньо схвалила президентський закон №1017 про скорочення кількості народних депутатів із 450 до 300. Для цього необхідно внести зміни до Конституції України, а щоб це зробити, знадобиться щонайменше 300 депутатських голосів.

Хто має право стати депутатом Верховної Ради

Вибори до українського парламенту регламентуються ст. 76 і 77 Конституції, а також законами про вибори народних депутатів і Центральну виборчу комісію (ЦВК). Народним депутатом може стати громадянин України, який:

досяг 21-річного віку;

має право голосу;

проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

Перешкодою для обрання може стати незнята судимість за вчинення умисного злочину.

Хто може голосувати на виборах до Ради

Голосувати на виборах депутатів мають право громадяни України, які досягли 18 років. Виборчі бюлетені заповнюються тільки особисто в окремій кабіні для таємного голосування. Передавати свої бюлетені іншим особам заборонено.

Порядок розміщення партій у виборчому бюлетені визначається жеребкуванням. До виборчого бюлетеня в одномандатному окрузі прізвища кандидатів вносяться в алфавітному порядку.

Як формуються списки виборців

Виборець може голосувати тільки на одній виборчій дільниці. Якщо виборця немає у списку, то не пізніше, ніж за п’ять днів до дня виборів, потрібно подати заяву про включення (або виключення) до списку виборців або про уточнення даних у ньому. У день голосування зміни до списку виборців вносяться виключно з рішення суду.

Як можуть проголосувати ВПО та ті, хто проживає за кордоном

Для того, щоб проголосувати, громадяни зі статусом ВПО мають заздалегідь подати заяву про зміну місця голосування до територіальних органів, які ведуть реєстр виборців. Таке ж право мають інші українці, які хочуть проголосувати не за місцем реєстрації. У результаті заявник має отримати відповідне посвідчення.

При цьому ВПО зможуть проголосувати тільки за партійний список. Через прив’язку виборчої адреси до одномандатних округів вони не зможуть проголосувати за кандидатів за мажоритарною системою. Те саме стосується й українців, які голосують за кордоном.

Як визначаються результати виборів до Верховної Ради

ЦВК зобов’язана встановити результати виборів не пізніше 15 дня з моменту закінчення виборів. Щоб увійти до складу Верховної Ради, партії мають набрати щонайменше 5% голосів. Мандати депутатів розподіляються між партіями пропорційно кількості отриманих голосів.

В одномандатних округах обраним вважається той кандидат у депутати, який отримає більшість голосів виборців. На це не впливає, чи подолала його партія прохідний бар’єр.

Ті, кого обирають депутатами, мають піти з роботи або посади, несумісної з депутатським мандатом відповідно до закону Про статус народного депутата України.

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