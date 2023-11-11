Марта Бондаренко, редактор ленты
Минус 1130 оккупантов, 2 катера и 90 единиц тяжелой техники: потери РФ за сутки
За прошедшие сутки наши Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 1130 российских захватчиков.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Также наши воины уничтожили немало тяжелой техники врага, а еще два десантных катера ЧФ РФ.
Сейчас смотрят
Потери РФ в войне на 11 ноября 2023 года:
- личного состава — около 310 650 (+1 130) человек;
- танков — 5 342 (+25) ед.;
- боевых бронированных машин — 10 041 (+24) ед.;
- артиллерийских систем — 7 527 (+38) ед.;
- РСЗО — 879 (+2) ед.;
- средств ПВО — 579 (+1) ед.;
- самолетов — 322 ед.;
- вертолетов — 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5 620 (+25) ед.;
- крылатые ракеты — 1559 (+1) ед.;
- кораблей/катеров — 22 (+2) ед.;
- подводных лодок — 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 9 925 (+49) ед.;
- специальной техники — 1 069 (+9) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 626-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: 22 ОМБр
Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка
Видео
Град на минималках или Партизан-Град: как работают установки залпового огня на пикапах
Быстрые, маневренные и мобильные – установки Партизан-Град неожиданно появляются на разных позициях, “насыпают” врагу и уезжают. С ними на Запорожском направлении умело работают бойцы 108 бригады ТрО.Андрей Почтев
Скандал во Львовском ТЦК | Воспоминания об освобождении Роботиного | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
Горячие подробности от ГУР | Наступление РФ на Таврическом направлении | Новости Факты ICTV за 10.11.2023