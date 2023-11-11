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Марта Бондаренко, редактор ленты

Минус 1130 оккупантов, 2 катера и 90 единиц тяжелой техники: потери РФ за сутки

Бої на фронті

За прошедшие сутки наши Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 1130 российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также наши воины уничтожили немало тяжелой техники врага, а еще два десантных катера ЧФ РФ.

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Потери РФ в войне на 11 ноября 2023 года:

  • личного состава — около 310 650 (+1 130) человек;
  • танков — 5 342 (+25) ед.;
  • боевых бронированных машин — 10 041 (+24) ед.;
  • артиллерийских систем — 7 527 (+38) ед.;
  • РСЗО — 879 (+2) ед.;
  • средств ПВО — 579 (+1) ед.;
  • самолетов — 322 ед.;
  • вертолетов — 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 5 620 (+25) ед.;
  • крылатые ракеты — 1559 (+1) ед.;
  • кораблей/катеров — 22 (+2) ед.;
  • подводных лодок — 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9 925 (+49) ед.;
  • специальной техники — 1 069 (+9) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 626-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: 22 ОМБр

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине
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