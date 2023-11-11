Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мінус 1130 окупантів, 2 катери та 90 одиниць важкої техніки: втрати РФ за добу
Минулої доби наші Сили оборони ліквідували щонайменше 1130 російських загарбників.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Також наші воїни знищили чимало важкої техніки ворога, а ще – два десантні катери ЧФ РФ.
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Втрати РФ у війні на 11 листопада 2023:
- особового складу ‒ близько 310 650 (+1 130) осіб;
- танків ‒ 5 342 (+25) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 10 041 (+24) од.;
- артилерійських систем – 7 527 (+38) од.;
- РСЗВ – 879 (+2) од.;
- засобів ППО ‒ 579 (+1) од.;
- літаків – 322 од.;
- гелікоптерів – 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 620 (+25) од.;
- крилаті ракети ‒ 1559 (+1) од.;
- кораблів /катерів ‒ 22 (+2) од.;
- підводних човнів – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 925 (+49) од.;
- спеціальної техніки ‒ 1 069 (+9) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 626-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: 22 ОМБр
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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