Мінус 1130 окупантів, 2 катери та 90 одиниць важкої техніки: втрати РФ за добу

Минулої доби наші Сили оборони ліквідували щонайменше 1130 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також наші воїни знищили чимало важкої техніки ворога, а ще – два десантні катери ЧФ РФ.

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Втрати РФ у війні на 11 листопада 2023:

особового складу ‒ близько 310 650 (+1 130) осіб;

танків ‒ 5 342 (+25) од.;

бойових броньованих машин ‒ 10 041 (+24) од.;

артилерійських систем – 7 527 (+38) од.;

РСЗВ – 879 (+2) од.;

засобів ППО ‒ 579 (+1) од.;

літаків – 322 од.;

гелікоптерів – 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 620 (+25) од.;

крилаті ракети ‒ 1559 (+1) од.;

кораблів /катерів ‒ 22 (+2) од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 925 (+49) од.;

спеціальної техніки ‒ 1 069 (+9) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 626-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: 22 ОМБр

Джерело : Генштаб ЗСУ

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