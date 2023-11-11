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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мінус 1130 окупантів, 2 катери та 90 одиниць важкої техніки: втрати РФ за добу

Бої на фронті

Минулої доби наші Сили оборони ліквідували щонайменше 1130 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також наші воїни знищили чимало важкої техніки ворога, а ще – два десантні катери ЧФ РФ.

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Втрати РФ у війні на 11 листопада 2023:

  • особового складу ‒ близько 310 650 (+1 130) осіб;
  • танків ‒ 5 342 (+25) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 10 041 (+24) од.;
  • артилерійських систем – 7 527 (+38) од.;
  • РСЗВ – 879 (+2) од.;
  • засобів ППО ‒ 579 (+1) од.;
  • літаків – 322 од.;
  • гелікоптерів – 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 620 (+25) од.;
  • крилаті ракети ‒ 1559 (+1) од.;
  • кораблів /катерів ‒ 22 (+2) од.;
  • підводних човнів – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 925 (+49) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 1 069 (+9) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 626-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: 22 ОМБр

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні
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