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Эстония подготовила план победы Украины в войне — СМИ

військові ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

В Министерстве обороны Эстонии подготовили план военной стратегии для стран Запада, который поможет Украине выиграть войну против РФ за три года.

Об этом сообщает ERR.

Главный тезис — Запад не должен бояться помогать Украине.

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Указано, что документ предназначен для всех стран — участниц рабочей группы Рамштайн.

— Это своеобразный призыв, который наглядно демонстрирует, что при условии консолидации усилий западных стран вклад в победу Украины нужен совсем небольшой, — говорится в материале.

Например, ВВП всех стран участниц рабочей группы Рамштайн составляет 47 триллионов евро, из которых на помощь Украине было направлено лишь 0,2 процента. При этом ВВП России оценивается в 2 триллиона евро.

По мнению главы комиссии Рийгикогу (парламент Эстонии, — Ред.) по гособороне Калева Стойческу, проблема заключается в том, что Россия уже перешла на путь военной экономики, то есть у них уже половина экономики работает непосредственно на это.

— На Западе это не так, еще не проснулись, так сказать, — сказал он.

Кроме того, западным странам необходимо нарастить производство оборонно-промышленного сектора. В то же время на примере Эстонии видно — чтобы запустить завод по производству боеприпасов, нужно минимум два года.

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Эксперты считают, что при должном политическом желании эти сроки можно существенно сократить как в Эстонии, так и во всей Европе.

Ранее премьер-министр, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил оптимизм относительно новых пакетов помощи для Украины со стороны США и союзников из ЕС.

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Кая Каллас

Война в Украине, Естонія, Запад, Украина
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