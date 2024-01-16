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Будут ли отключения бытовых потребителей: Укрэнерго имеет план на случай ударов РФ

електроенергія
Фото: Факти ICTV

До весны еще ожидаются периоды похолодания, которыми РФ может воспользоваться для атак по объектам энергетики. На этот случай предусмотрены экстренные меры, однако среди них отключение бытовых потребителей — на последнем месте.

Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

По его словам, Украина сможет обратиться к партнерам из Европы за аварийной помощью, если речь будет идти о небольших объемах дефицита, второй инструмент — это отключение электрики.

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Как уточнил министр энергетики Герман Галущенко, в первую очередь будут отключать промышленные предприятия.

— Мы начнем с аварийной помощи, а потом может быть отключение промышленности. Население у нас в последнюю очередь стоит в плане отключений, — подчеркнул Галущенко.

По его словам, даже если ситуация обострится из-за обстрелов, риск серьезных проблем с энергоснабжением не очень большой, однако это также зависит от степени разрушений.

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Источник: РБК-Украина
Отключение электроэнергии, відключення світла, Война в Украине, Володимир Кудрицький, электроэнергия, Ракетные удары России, Укренерго
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