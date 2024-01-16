Будут ли отключения бытовых потребителей: Укрэнерго имеет план на случай ударов РФ

До весны еще ожидаются периоды похолодания, которыми РФ может воспользоваться для атак по объектам энергетики. На этот случай предусмотрены экстренные меры, однако среди них отключение бытовых потребителей — на последнем месте.

Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

По его словам, Украина сможет обратиться к партнерам из Европы за аварийной помощью, если речь будет идти о небольших объемах дефицита, второй инструмент — это отключение электрики.

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Как уточнил министр энергетики Герман Галущенко, в первую очередь будут отключать промышленные предприятия.

— Мы начнем с аварийной помощи, а потом может быть отключение промышленности. Население у нас в последнюю очередь стоит в плане отключений, — подчеркнул Галущенко.

По его словам, даже если ситуация обострится из-за обстрелов, риск серьезных проблем с энергоснабжением не очень большой, однако это также зависит от степени разрушений.

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