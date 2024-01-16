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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Чи будуть відключення побутових споживачів: Укренерго має план на випадок ударів РФ

електроенергія
Фото: Факти ICTV

До весни ще очікуються періоди похолодання, якими РФ може скористатися для атак по об’єктах енергетики. На цей випадок передбачено екстрені заходи, проте серед них відключення побутових споживачів – на останньому місці.

Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький.

За його словами, Україна зможе звернутися до партнерів з Європи за аварійною допомогою, якщо йтиметься про невеликі обсяги дефіциту, другий інструмент – це відключення електрики.

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Як уточнив міністр енергетики Герман Галущенко, насамперед відключатимуть промислові підприємства.

– Ми почнемо з аварійної допомоги, а потім може бути відключення промисловості. Населення у нас в останню чергу стоїть у плані відключень, – наголосив Галущенко.

За його словами, навіть якщо ситуація загостриться через обстріли, ризик серйозних проблем з енергопостачанням не дуже великий, проте це також залежить від ступеню руйнувань.

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Джерело: РБК-Україна
Відключення електроенергії, відключення світла, Війна в Україні, Володимир Кудрицький, електроенергія, Ракетні удари Росії, Укренерго
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