Чи будуть відключення побутових споживачів: Укренерго має план на випадок ударів РФ
До весни ще очікуються періоди похолодання, якими РФ може скористатися для атак по об’єктах енергетики. На цей випадок передбачено екстрені заходи, проте серед них відключення побутових споживачів – на останньому місці.
Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький.
За його словами, Україна зможе звернутися до партнерів з Європи за аварійною допомогою, якщо йтиметься про невеликі обсяги дефіциту, другий інструмент – це відключення електрики.
Як уточнив міністр енергетики Герман Галущенко, насамперед відключатимуть промислові підприємства.
– Ми почнемо з аварійної допомоги, а потім може бути відключення промисловості. Населення у нас в останню чергу стоїть у плані відключень, – наголосив Галущенко.
За його словами, навіть якщо ситуація загостриться через обстріли, ризик серйозних проблем з енергопостачанням не дуже великий, проте це також залежить від ступеню руйнувань.