Ил-22: характеристики самолета и основные особенности

Самолет Ил-22 – ощутимая потеря для российских оккупационных войск. Ведь вечером 14 января над акваторией Азовского моря Воздушные силы Украины уничтожили два российских самолета: дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22.

Что известно о самолете Ил-22 и какие технические характеристики отличают летательный аппарат от других – читайте в материале.

Ил-22: что известно и цена

По словам военного эксперта Александра Коваленко, самолеты Ил-22, обычно до 6 бортов, поднимаются с аэродромов Ахтубинск, Ростов-на-Дону, Мариновка в воздушное пространство и пролетают над Воронежской, Ростовской, Луганской, Запорожской областями и над Азовским морем. Стоимость самолетов Ил-22 составляет около 30 млн долларов за единицу.

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Ил-22 предназначен для того, чтобы поддерживать стабильную связь между передовыми подразделениями, командными пунктами, пунктами управления, штабами. То есть это в первую очередь самолет, командный пункт для поддержания устойчивой, стабильной связи.

Такие самолеты постоянно находятся на боевом дежурстве в воздушном пространстве. Именно повреждение одного из этих самолетов значительно снизит возможность поддерживать стабильную связь между подразделениями.

Ил-22: технические характеристики

Экипаж одного Ил-22 – до 5 человек. Речь идет о двух пилотах, штурмане-бомбардире, стрелке-радисте и кормовом стрелке. Сам самолет достаточно габаритный, может разведывать воздушные, наземные и надводные цели.

длина – 21,1 м;

размах крыла – до 23,1 м;

высота – 10,17 м;

крылья (площадь) – 74,5 квадратных метра;

взлетный вес – 20 000 кг;

скорость (максимальная) – 685 км/ч;

крейсерская скорость – 625 км/ч;

практическая дальность – 6 500 км;

длина разбега – 1 144 м.

Фото – YouTube

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