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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Что будет с самолетом Ил-22, который ВСУ подбили над Азовским морем — объясняет эксперт

Іл-22М літак РФ
Фото: Getty Images

Подбитый Вооруженными силами Украины вражеский российский самолет Ил-22, скорее всего, спишут.

Такое мнение высказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова Игорь Романенко в эфире телеканала FreeДом.

По его словам, из-за полученных повреждений самолет нуждается в замене всей хвостовой части, или обшивки.

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— Там нужно менять всю хвостовую часть. Или обшивку менять полностью, что мало реально, потому что самолет постройки до 1976 года, когда было завершено серийное производство. Никаких запасных узлов к этому самолету нет: системы управления, передача на руле управления. Если это все повреждено, то запасных деталей к нему нет. Ставить латки на пробоины, это будет что-то непонятное. Латка на латке, — сказал Романенко.

Эксперт добавил, что скорее всего, этот самолет будет списан. Единственное, что оборудование с него могут переставить на другой аналогичный борт, который находится на базе хранения.

Поражение российских самолетов А-50 и Ил-22

Вечером 14 января российские войска потеряли воздушный командный пункт Ил-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (ДРЛО), которые находились во время удара над акваторией Азовского моря.

15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22 над Азовским морем.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат позже отметил, что вражеский Ил-22 долетел до Анапы, но восстановлению не подлежит.

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Война в Украине, літаки РФ
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