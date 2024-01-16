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Катастрофический провал. В ISW объяснили, почему РФ отрицала сбитие Украиной самолетов А-50 и Ил-22

Російський літак А-50

В ночь на 14 января РФ потеряла самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (ДРЛО) и самолет-командный пункт Ил-22. Россияне всячески пытались отрицать, что их самолеты сбили Воздушные силы ВСУ.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Украинские официальные лица заявили, что ВСУ уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и серьезно повредили самолет воздушного командного пункта Ил-22.

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Информационное пространство РФ в основном отрицало, что украинские силы сбили самолет А-50, и вместо этого странным образом утверждало, что самолет был уничтожен дружественным огнем российской противовоздушной обороны.

— А-50 используется для координации действий российской авиации и, возможно, противовоздушной обороны, и утверждение о том, что российская ПВО сбила А-50, было бы катастрофическим провалом со стороны российских сил, если бы это было правдой, — говорится в сообщении.

Российский источник, специализирующийся на авиации, обвинил российских командиров в том, что они не имеют должного опыта, необходимого для их должностей. В то же время командующий Воздушно-космических сил России, генерал-полковник Виктор Афзалов,имеет большой опыт работы в российской противовоздушной обороне.

Аналитики указывают, что независимо от того, создает ли отсутствие у него опыта пилота какие-то проблемы для российских воздушных операций, что вызывает сомнения, знания Афзалова в сфере противовоздушной обороны должны были бы быть соответствующим для того, чтобы войска не сбивали собственные самолеты.

Российский инсайдерский источник, утверждающий, что является сотрудником российской структуры безопасности, говорит, что в РФ создали фейк о том, как российские силы сбили А-50, чтобы заверить своих пилотов, что полеты над Черным и Азовским морями все еще безопасны, и что причиной инцидента была человеческая ошибка.

— Непонятно, почему российские пилоты должны чувствовать себя комфортнее с мыслью о том, что их наземные средства противовоздушной обороны настолько некомпетентны, — отмечают в Институте.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не имеет никакой информации о сбитом самолете, и порекомендовал журналистам уточнить информацию об этом в Министерстве обороны России.

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— На момент публикации этого материала Министерство обороны России не сделало официального заявления по поводу инцидента, — добавили в ISW.

Как сообщил глава ГУР Кирилл Буданов, в арсенале Минобороны России осталось лишь восемь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

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Фото: Минобороны РФ

Источник: ISW
Война в Украине, ВСУ, літаки РФ, Повітряні сили України
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