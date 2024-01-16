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Україна
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Іл-22: характеристики літака й основні особливості

Іл-22: характеристики літака й основні особливості

Літак Іл-22 – відчутна втрата для російських окупаційних військ. Адже ввечері 14 січня над акваторією Азовського моря Повітряні сили України знищили два російських літаки: дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22.

Що відомо про літак Іл-22 та які технічні характеристики вирізняють літальний апарат від інших – читайте в матеріалі.

Іл-22: що відомо та ціна

За словами військового експерта Олександра Коваленка, літаки Іл-22, зазвичай до 6 бортів, піднімаються з аеродромів Ахтубінськ, Ростов-на-Дону, Маринівка у повітряний простір і пролітають над Воронезькою, Ростовською, Луганською, Запорізькою областями та над Азовським морем. Вартість літаків Іл-22 становить близько 30 млн доларів за одиницю.

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Іл-22 призначений для того, щоб підтримувати стабільний зв’язок між передовими підрозділами, командними пунктами, пунктами управління, штабами. Тобто це насамперед літак, командний пункт для підтримки сталого, стабільного зв’язку. 

Такі літаки постійно на бойовому чергуванні в повітряному просторі. Саме пошкодження одного з цих літаків значно зменшить можливість підтримувати стабільний зв’язок між підрозділами.

Іл-22: технічні характеристики

Екіпаж одного Іл-22 – до 5 осіб. Йде про двох пілотів, штурмана-бомбардира, стрільця-радиста та кормового стрільця. Сам літак – доволі габаритний, може розвідувати повітряні, наземні та надводні цілі.

  • довжина – 21,1 м;
  • розмах крила – до 23,1 м;
  • висота – 10,17 м;
  • крила (площа) – 74,5 квадратні метри;
  • злітна вага – 20 000 кг;
  • швидкість (максимальна) – 685 км на год;
  • крейсерська швидкість – 625 км на год;
  • практична дальність – 6 500 км;
  • довжина розбігу – 1 144 м.

Фото – YouTube 

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війна, Літаки, літаки РФ
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