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Войска РФ вряд ли смогут изолировать Авдеевку в ближайшее время — разведка Британии

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку и контролировать маршруты снабжения, однако до сих пор без успеха.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Окружение Авдеевки является ключевым направлением усилий врага, однако на сегодня россияне достигли очень ограниченных территориальных успехов, положив при этом немало военных и техники.

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Поселок Степовое, обеспечивающий доступ к маршруту снабжения Авдеевки, остается под контролем Сил обороны. Попытки России изолировать город маловероятны по крайней мере в течение следующей недели.

Также оккупанты не смогли продвинуться ни на запад к Курахово, ни на юг к Новомихайловке, и это учитывая прогресс в декабре 2023 года в захвате Марьинки.

В разведке отмечают, что в течение последних недель ни российские, ни украинские войска не заняли никаких значительных позиций.

Украинские морские пехотинцы продолжают удерживать плацдарм в Крынках на восточном берегу Днепра в Херсонской области, несмотря на попытки россиян вытеснить их. Бои там будут продолжаться и в последующие недели.

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Авдеевка, Война в Украине, Донецкая область, Мар'їнка, Разведка
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