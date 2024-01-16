Войска РФ вряд ли смогут изолировать Авдеевку в ближайшее время — разведка Британии

Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку и контролировать маршруты снабжения, однако до сих пор без успеха.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Окружение Авдеевки является ключевым направлением усилий врага, однако на сегодня россияне достигли очень ограниченных территориальных успехов, положив при этом немало военных и техники.

Сейчас смотрят

Поселок Степовое, обеспечивающий доступ к маршруту снабжения Авдеевки, остается под контролем Сил обороны. Попытки России изолировать город маловероятны по крайней мере в течение следующей недели.

Также оккупанты не смогли продвинуться ни на запад к Курахово, ни на юг к Новомихайловке, и это учитывая прогресс в декабре 2023 года в захвате Марьинки.

В разведке отмечают, что в течение последних недель ни российские, ни украинские войска не заняли никаких значительных позиций.

Украинские морские пехотинцы продолжают удерживать плацдарм в Крынках на восточном берегу Днепра в Херсонской области, несмотря на попытки россиян вытеснить их. Бои там будут продолжаться и в последующие недели.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.