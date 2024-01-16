Війська РФ навряд чи зможуть ізолювати Авдіївку найближчим часом – розвідка Британії

Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку та контролювати маршрути постачання, проте досі без успіху.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Оточення Авдіївки є ключовим напрямком зусиль ворога, однак на сьогодні росіяни досягли дуже обмежених територіальних успіхів, поклавши при цьому чимало військових та техніки.

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Селище Степове, що забезпечує доступ до маршруту постачання Авдіївки, залишається під контролем Сил оборони. Спроби Росії ізолювати місто є малоймовірними принаймні протягом наступного тижня.

Також окупанти не змогли просунутися ані на захід до Курахового, ані на південь до Новомихайлівки, і це з огляду на прогрес у грудні 2023 року в захопленні Мар’їнки.

У розвідці наголошують, що впродовж останніх тижнів ні російські, ні українські війська не зайняли жодних значних позицій.

Українські морські піхотинці продовжують утримувати плацдарм у Кринках на східному березі Дніпра в Херсонській області попри спроби росіян витіснити їх. Бої там триватимуть і в наступні тижні.

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