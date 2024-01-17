Кабмин уменьшил площадь уничтоженного жилья по программе єВідновлення: что известно

Правительство ограничило площадь разрушенного от войны с Россией жилья, на которую распространяется выплата компенсации по программе єВідновлення.

Так, в случае уничтожения квартиры компенсация от государства распространится не более чем на 150 м. кв, а если речь идет о частном, дачном доме — не более чем 200 м. кв.

— В дальнейшем площадь, по которой не была начислена компенсация, будет использована в случае подачи заявления на компенсацию за счет репараций или других источников, если такая компенсация будет предусмотрена нормативно-правовыми актами, — указано в постановлении № 39 от 16 января 2024 года.

По данным Минвосстановления, по состоянию на 17 января 2024 года уже 95 украинских семей оформили соглашения по покупке жилья с использованием жилищных сертификатов, выданных по программе компенсаций за разрушенное из-за войны жилье.

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Еще 8 тыс. заявок от украинцев находятся в работе.

Напомним, конфискация замороженных российских активов требует согласия официальных представителей всех государств, которые размещают такие активы, а значит, займет значительное время.

Об этом заявила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Фото: Кабинет Министров

Источник : Кабмин

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