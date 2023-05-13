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Наталья Кулик, Журналистка Факты ICTV

Программа єВідновлення: как работает и кто имеет право подать заявку

В Украине заработала программа компенсаций за поврежденное в результате войны жилье єВідновлення. Этого долго ждали владельцы, чьи квартиры и дома разбиты российскими обстрелами. Таких людей сейчас очень много: в реестре поврежденного имущества более 360 тыс. заявок – это сотни тысяч квадратных метров, и количество не окончательное, пока идет война.

Заплатить деньги всем сейчас невозможно. Потому компенсировать будут поэтапно. В приоритете участники боевых действий, семьи погибших военных и те, кто получил инвалидность в результате войны. В первый же день от количества заявок в приложении Дія программа дала сбой. За сутки подались 3 тыс. владельцев разбитых квартир и домов.

Деньги на восстановление частично дает Всемирный банк – для начала это 4 млрд и 400 млн. грн. На восстановление всего жилья их не хватит. Поэтому первый этап – мелкие повреждения: компенсацию можно получить на замену окон или дверей, для ремонта кровли. Максимальная сумма – до 200 тыс. грн.

Важно: деньги дадут на жилье, которое еще не отремонтировано. Если отстроились в одиночку и храните чеки, то пока во Восстановление не подпадаете. Для таких граждан правительство думает над другим механизмом.

Если вставили окна, но не успели сделать дверь или крышу, на завершение ремонта возмещение можно получить. Подать заявку на єВідновлення нужно через приложение Дія: описать повреждения, добавить фото. Принцип – как с ковидной тысячей: после заявки открыть спецсчет в банке – сейчас в программе их 5 – на него и поступят деньги. Перед этим жилье должна осмотреть комиссия органов местного самоуправления, подтвердить заявленные повреждения, определить сумму компенсации. Такие комиссии уже давно созданы в общинах. В Мининфраструктуре надеются, что с момента подачи заявки до выплаты денег понадобится полтора месяца. Потратить компенсацию можно только на стройматериалы или строительные работы в течение 12 месяцев.

Что с полностью разрушенным жильем? Это второй этап выплаты компенсаций, принятый в марте закон начинает действовать 22 мая. Тогда же владельцы уничтоженных россиянами квартир или частных домов тоже смогут подавать заявления через приложение Дія, ЦПАУ, центры соцзащиты.

На компенсации полностью разрушенного жилья уйдут 17 млрд грн. арестованных у российского Сбербанка и до конца года еще 35 млрд грн. – это прибыль Нацбанка, которую также планируют направить на выплаты.

Война в Украине, Дія, Приложение Дія
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