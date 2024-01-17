Кабмін зменшив площу знищеного житла за програмою єВідновлення: що відомо
Уряд обмежив площу зруйнованого від війни з Росією житла, на яку поширюється виплата компенсації за програмою єВідновлення.
Так, у разі знищення квартири компенсація від держави пошириться не більше ніж на 150 м. кв, а якщо йдеться про приватний, дачний будинок – не більше ніж 200 м. кв.
— Надалі площа, за якою не було нараховано компенсацію, буде використана у разі подання заяви на компенсацію за рахунок репарацій чи інших джерел, якщо така компенсація буде передбачена нормативно-правовими актами, — зазначено у постанові № 39 від 16 січня 2024 року.
За даними Мінвідновлення, станом на 17 січня 2024 року вже 95 українських сімей оформили угоди щодо купівлі житла з використанням житлових сертифікатів, виданих за програмою компенсацій за зруйноване війною житло.
Ще 8 тис. заявок від українців перебувають у роботі.
Нагадаємо, конфіскація заморожених російських активів вимагає згоди офіційних представників усіх держав, які розміщують такі активи, а отже, займе значний час.
Про це заявила спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.
Фото: Кабінет міністрів