Кабмін зменшив площу знищеного житла за програмою єВідновлення: що відомо

Уряд обмежив площу зруйнованого від війни з Росією житла, на яку поширюється виплата компенсації за програмою єВідновлення.

Так, у разі знищення квартири компенсація від держави пошириться не більше ніж на 150 м. кв, а якщо йдеться про приватний, дачний будинок – не більше ніж 200 м. кв.

— Надалі площа, за якою не було нараховано компенсацію, буде використана у разі подання заяви на компенсацію за рахунок репарацій чи інших джерел, якщо така компенсація буде передбачена нормативно-правовими актами, — зазначено у постанові № 39 від 16 січня 2024 року.

За даними Мінвідновлення, станом на 17 січня 2024 року вже 95 українських сімей оформили угоди щодо купівлі житла з використанням житлових сертифікатів, виданих за програмою компенсацій за зруйноване війною житло.

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Ще 8 тис. заявок від українців перебувають у роботі.

Нагадаємо, конфіскація заморожених російських активів вимагає згоди офіційних представників усіх держав, які розміщують такі активи, а отже, займе значний час.

Про це заявила спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Фото: Кабінет міністрів

Джерело : Урядовий портал

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