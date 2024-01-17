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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Залужный расскажет о ситуации на фронте во время заседания Совета Украина-НАТО

Залужний

В Брюсселе 17 февраля запланирована первая встреча Совета Украина-НАТО в формате командующих Вооруженных сил. Участие в ней удаленно примет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Об этом сообщил председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, открывая двухдневную встречу командующих ВС стран блока.

По словам Бауэра, Залужный во время встречи должен рассказать о текущей ситуации на поле боя.

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— На завершающем заседании сегодняшнего дня — первом заседании Совета Украина-НАТО в формате начальников штабов — мы заслушаем последнюю информацию от наших украинских партнеров и обсудим текущую ситуацию, подтверждая нашу неизменную поддержку Украины, — сказал Бауэр.

Он отметил, что продолжается уже 693-й день того, что Россия считала трехдневной войной. Бауэр подчеркнул, что Украина будет иметь нашу поддержку каждый следующий день.

Адмирал подчеркнул, что результат войны в Украине определит судьбу мира.

Накануне Залужный в телефонном разговоре с Бауэром сообщил, что присоединится к встрече в формате видеоконференции.

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Фото: Главнокомандующий ВСУ

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Война в Украине, Валерий Залужный, ВСУ, НАТО, Украина-НАТО
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