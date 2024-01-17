Залужний розповість про ситуацію на фронті під час засідання Ради Україна-НАТО

У Брюсселі 17 лютого запланована перша зустріч Ради Україна-НАТО у форматі командувачів Збройних сил. Участь у ній віддалено візьме головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це повідомив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, відкриваючи дводенну зустріч командувачів ЗС країн блоку.

За словами Бауера, Залужний під час зустрічі має розповісти про поточну ситуацію на полі бою.

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— На завершальному засіданні сьогоднішнього дня – першому засіданні Ради Україна-НАТО у форматі начальників штабів – ми заслухаємо останню інформацію від наших українських партнерів і обговоримо поточну ситуацію, підтверджуючи нашу незмінну підтримку України, – сказав Бауер.

Він зазначив, що триває вже 693-й день того, що Росія вважала триденною війною. Бауер наголосив, що Україна матиме нашу підтримку кожного наступного дня.

Адмірал наголосив, що результат війни в Україні визначить долю світу.

Напередодні Залужний у телефонній розмові з Бауером повідомив, що доєднається до зустрічі у форматі відеоконференції.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

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