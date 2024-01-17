Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
ЗСУ збили два військові літаки РФ А-50 та Іл-22 над Азовським морем: що відомо
Вдарив, щоб не плакала: на Київщині батька підозрюють у вбивстві двомісячної доньки
Буданов назвав кількість справних літаків А-50, які залишилися у Росії
Підрив гранати на сесії сільради на Закарпатті: збільшилася кількість загиблих
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Залужний розповість про ситуацію на фронті під час засідання Ради Україна-НАТО

Залужний

У Брюсселі 17 лютого запланована перша зустріч Ради Україна-НАТО у форматі командувачів Збройних сил. Участь у ній віддалено візьме головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це повідомив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, відкриваючи дводенну зустріч командувачів ЗС країн блоку.

За словами Бауера, Залужний під час зустрічі має розповісти про поточну ситуацію на полі бою.

Зараз дивляться

— На завершальному засіданні сьогоднішнього дня – першому засіданні Ради Україна-НАТО у форматі начальників штабів – ми заслухаємо останню інформацію від наших українських партнерів і обговоримо поточну ситуацію, підтверджуючи нашу незмінну підтримку України, – сказав Бауер.

Він зазначив, що триває вже 693-й день того, що Росія вважала триденною війною. Бауер наголосив, що Україна матиме нашу підтримку кожного наступного дня.

Адмірал наголосив, що результат війни в Україні визначить долю світу.

Напередодні Залужний у телефонній розмові з Бауером повідомив, що доєднається до зустрічі у форматі відеоконференції.

Читайте також
Ситуація на фронті й прогноз на 2024 рік: про що говорили головком ЗСУ і генерал США
Залужний розповість про ситуацію на фронті під час засідання Ради Україна-НАТО

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Україні, Валерій Залужний, ЗСУ, НАТО, Україна-НАТО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Росія атакувала Чугуїв під Харковом: загинула жінка
Вибухи, робота ППО
Ти або працюєш, або воюєш: Зеленський про українських чоловіків за кордоном
Володимир Зеленський
Протидія диверсійним групам та укріплення кордону: Зеленський провів Ставку
Залужний розповість про ситуацію на фронті під час засідання Ради Україна-НАТО
Російські крилаті ракети Х-101 – зовсім інші, ніж ті, що застосовувалися у 2022 році – Скібіцький
Залужний розповість про ситуацію на фронті під час засідання Ради Україна-НАТО

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь