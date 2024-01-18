Артиллерийская коалиция начала свою работу — Минобороны Франции

В четверг, 18 января, министр обороны Франции Себастьян Лекорню и его украинский коллега Рустем Умеров объявили о создании коалиции Артиллерия для Украины.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства Франции.

Целью этой коалиции является обеспечение Вооруженных сил Украины возможностями для защиты украинской территории. В долгосрочной перспективе она также построит будущее украинской артиллерии через амбициозные и инновационные промышленные партнерства.

Сейчас смотрят

Указано, что около пятидесяти государств — участников Контактной группы по вопросам обороны Украины объединились для оказания более эффективной поддержки Киеву.

— Было создано пять коалиций: противовоздушной обороны, бронетехники, Военно-воздушных сил, морской безопасности и, начиная с этого четверга, артиллерии. Вместе с Соединенными Штатами Франция, с ее признанным промышленным и оперативным опытом в этой области, является сопредседателем артиллерийской коалиции, — говорится в сообщении.

Глава Минобороны Украины принял участие в мероприятиях с помощью видеосвязи.

Ранее Лекорню сообщал, что Франция изготовит для ВСУ 78 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.