Артилерійська коаліція розпочала свою роботу – Міноборони Франції
У четвер, 18 січня, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню і його український колега Рустем Умєров оголосили про створення коаліції Артилерія для України.
Про це йдеться на сайті оборонного відомства Франції.
Метою цієї коаліції є забезпечення Збройних сил України можливостями для захисту української території. У довгостроковій перспективі вона також побудує майбутнє української артилерії через амбітні та інноваційні промислові партнерства.
Зазначено, що близько п’ятдесяти держав – учасниць Контактної групи з питань оборони України об’єдналися для надання більш ефективної підтримки Києву.
– Було створено п’ять коаліцій: протиповітряної оборони, бронетехніки, Військово-повітряних сил, морської безпеки і, починаючи з цього четверга, артилерії. Разом зі Сполученими Штатами Франція, з її визнаним промисловим і оперативним досвідом в цій галузі, є співголовою артилерійської коаліції, – йдеться у повідомленні.
Глава Міноборони України взяв участь у заходах з допомогою відеозв’язку.
Раніше Лекорню повідомляв, що Франція виготовить для ЗСУ 78 самохідних артилерійських установок Caesar.