Артилерійська коаліція розпочала свою роботу – Міноборони Франції

У четвер, 18 січня, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню і його український колега Рустем Умєров оголосили про створення коаліції Артилерія для України.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства Франції.

Метою цієї коаліції є забезпечення Збройних сил України можливостями для захисту української території. У довгостроковій перспективі вона також побудує майбутнє української артилерії через амбітні та інноваційні промислові партнерства.

Зараз дивляться

Зазначено, що близько п’ятдесяти держав – учасниць Контактної групи з питань оборони України об’єдналися для надання більш ефективної підтримки Києву.

– Було створено п’ять коаліцій: протиповітряної оборони, бронетехніки, Військово-повітряних сил, морської безпеки і, починаючи з цього четверга, артилерії. Разом зі Сполученими Штатами Франція, з її визнаним промисловим і оперативним досвідом в цій галузі, є співголовою артилерійської коаліції, – йдеться у повідомленні.

Глава Міноборони України взяв участь у заходах з допомогою відеозв’язку.

Раніше Лекорню повідомляв, що Франція виготовить для ЗСУ 78 самохідних артилерійських установок Caesar.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.