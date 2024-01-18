Карта боевых действий на 18 января 2024 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 18 января сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 18 января 2024 года

Ситуация в Украине на 18 января 2024 года

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность по недопущению переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области РФ.

На Купянском направлении Вооруженные силы Украины отбили шесть атак захватчиков возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские военные отбили 13 атак оккупантов в районах Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще пять атак – вблизи Макеевки, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили восемь атак оккупантов возле Григоровки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

ВСУ стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны на протяжении суток отбили 13 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак – недалеко от Северного, Першотравневого и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области – там отбито 10 атак.

На Шахтерском направлении украинские военные отбили вражескую атаку севернее Новодонецкого Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.

В течение суток враг шесть раз тщетно штурмовал позиции украинских войск.

В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери РФ на 18 января 2024

личного состава – около 373 600 (+780),

танков ‒ 6 147 (+21) ед,

боевых бронированных машин ‒ 11 410 (+38),

артиллерийских систем – 8 835 (+24),

реактивных систем залпового огня – 966 (+2),

средств противовоздушной обороны ‒ 653,

самолетов – 331,

вертолетов – 324,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 6 925 (+41),

крылатых ракет ‒ 1 818 (+1),

кораблей (катеров) ‒ 23,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 11 794 (+39),

специальной техники – 1 380 (+13).

Полномасштабная война в Украине длится уже 694-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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