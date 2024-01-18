Карта бойових дій на 18 січня 2024 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 18 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 18 січня 2024 року

Ситуація в Україні на 18 січня 2024

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність задля недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону в Бєлгородській області РФ.

На Куп’янському напрямку Збройні сили України відбили шість атак загарбників біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські військові відбили 13 атак окупантів у районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще п’ять атак – поблизу Макіївки, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили вісім атак окупантів біля Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони упродовж доби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак – неподалік Сєверного, Першотравневого та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області – там відбито 10 атак.

На Шахтарському напрямку українські військові відбили ворожу атаку північніше Новодонецького Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій.

Упродовж доби ворог шість разів марно штурмував позиції українських військ.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати РФ на 18 січня 2024

особового складу ‒ близько 373 600 (+780),

танків ‒ 6 147 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 11 410 (+38),

артилерійських систем – 8 835 (+24),

реактивних систем залпового вогню – 966 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 653,

літаків – 331,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 6 925 (+41),

крилатих ракет ‒ 1 818 (+1),

кораблів (катерів) ‒ 23,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 794 (+39),

спеціальної техніки ‒ 1 380 (+13).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 694-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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