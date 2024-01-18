Нефтебазу в Санкт-Петербурге атаковал украинский беспилотник

Беспилотник, который ночью поразил цель в российском Санкт-Петербурге, был украинского производства.

Об этом на панельной дискуссии в рамках проекта Deciding your tomorrow, организованного фондом Виктора Пинчука, в Давосе сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

— Мы способны произвести что-то, что будет стоить от $350 за штуку, и до чего-то, что полетит этой ночью в Санкт-Петербург. Это изготовлено в Украине. Да, этой ночью мы попали в цель, и эта штука пролетела ровно 1 250 км этой ночью, — сказал он.

Напомним, что утром в Министерстве обороны России сообщили об атаке украинских дронов на нефтетерминал в Ленинградской области. Факты ICTV писали, чем важна поврежденная нефтебаза и какие объекты будут следующими.

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