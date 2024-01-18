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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Нафтобазу у Санкт-Петербурзі атакував український безпілотник

дрон бпла
Фото: Pixabay

Безпілотник, який вночі вразив ціль у російському Санкт-Петербурзі, був українського виробництва.

Про це на панельній дискусії у рамках проєкту Deciding your tomorrow, організованого фондом Віктора Пінчука, у Давосі повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

– Ми здатні виробити щось, що коштуватиме від $350 за штуку, і до чогось, що полетить цієї ночі в Санкт-Петербург. Це виготовлено в Україні. Так, цієї ночі ми влучили в ціль, і ця штука пролетіла рівно 1 250 км цієї ночі, – сказав він.

Нагадаємо, що вранці у Міністерстві оборони Росії повідомили про атаку українських дронів на нафтотермінал у Ленінградській області. Факти ICTV писали, чим важлива пошкоджена нафтобаза і які об’єкти будуть наступними.

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безпілотник, Війна в Україні, Санкт-Петербург
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Нафтобазу у Санкт-Петербурзі атакував український безпілотник

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