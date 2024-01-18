Схема уклонения мужчин от мобилизации через лишение женщин родительских прав: что известно

Юристы в Украине бьют тревогу, ведь с началом полномасштабной войны резко возросло количество исков в суды от мужчин, которые хотят или лишить бывшую жену родительских прав, или стать единственным опекуном общего несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, юристы говорят, что возросло количество фейковых разводов, после которых мужчины становятся родителями-одиночками.

Есть случаи, когда супруги действуют в сговоре, а есть случаи, когда родители пытаются отсудить детей у бывших жен.

Факты ICTV расспросили о схеме уклонения мужчин от мобилизации через лишение женщин родительских прав у председателя комитета Ассоциации юристов Украины по гражданскому, семейному и наследственному праву, советника AGA Partners, адвоката Елены Сибирцевой.

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В законе Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации (3544-12, от 21 октября 1993) есть ч. 4 ст. 23, где содержится следующая формулировка: мужчины и женщины, которые самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации как военнообязанные. Эта норма больше не содержит никаких дополнительных разъяснений.

Мобилизация как стимул

Журналисты обнаружили, что до полномасштабного вторжения судебных решений о месте жительства ребенка в случае развода родителей было не так много. Например, в 2019 году было всего 589 таких решений и только в 133 случаях — в пользу отца.

А в 2022 году ситуация резко изменилась — судебные решения о совместном проживании и содержании детей в свою пользу получили 859 мужчин. А за 2023 год в украинских судах зафиксировано 2 708 таких решений. Юристы предполагают, что это обусловлено мобилизацией и возможностью для мужчин выехать за границу.

Слаженные действия супругов

Первый вариант — это искусственный спор. Например, отец подает иск о лишении матери родительских прав и женщина соглашается с иском. Тогда появляется решение суда, которое якобы должно освободить отца от мобилизации.

И здесь вопрос на усмотрение военного командования, примут ли они этот документ как единственный, неоспоримый и достаточный или нет.

— В своей практике я видела освобождение от мобилизации на основании решения суда как определение места жительства ребенка с отцом, но это было еще в 2016 году. Когда это решение видит компетентное лицо, то понимает, что оно не было искусственно созданным, как это стало в последнее время, — отметила юрист Елена Сибирцева.

Есть много случаев, когда мужчины на госгранице предъявляли похожие решения суда (определение места жительства ребенка с ними), но пограничники в ответ говорили, что этого недостаточно и нужны другие документы, например, свидетельство о смерти мамы ребенка или же решение о лишении ее родительских прав. И поэтому в судах стало больше исков именно о лишении прав матерей.

Второй вариант — отец подает иск в суд об определении места жительства ребенка с ним. Здесь родители могут заключить мировое соглашение или же мать признает этот иск. В мировом соглашении дополнительно прописывается, что стороны договорились о проживании ребенка с отцом. Во всех этих решениях потом фигурирует формулировка, что отец самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет.

Таким образом, суть всех этих процессуальных документов адаптируется к ч. 4 ст. 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, что нужно родителям.

Можно заключить нотариальный договор о месте проживания ребенка с одним из родителей. Закон это позволяет. В документе так же прописывают, что ребенок проживает, например, только с отцом, он его содержит, воспитывает и тому подобное. Сколько таких договоров есть, трудно сказать, ведь такой информации нет в публичном пространстве.

Есть еще одна судебная практика, которую очень обсуждают в прессе, — это вопрос, который вынесли на рассмотрение Большой палаты Верховного суда по установлению факта, имеющего юридическое значение, о пребывании ребенка на полном содержании и воспитании мужем.

По словам юриста Елены Сибирцевой, на определенном этапе в Реестре судебных решений появилось очень много дел именно об установлении юридического факта, который касался самостоятельного воспитания ребенка мужем. Родители в заявлениях ссылались на то, что этот юридический факт надо установить для получения, например, льгот. А без такого решения суда вроде бы невозможно было бы что-то делать.

Когда родители не договаривались

Далеко не единичны факты, когда отец после развода с женой принудительно забирает у матери ребенка и подает в суд, чтобы тот назначил место жительства ребенка именно с ним.

Елена Сибирцева отмечает, что очень часто в таких исках скрывается именно эгоистический мотив, а не чувство любви и заботы к ребенку.

— Это очень сложная категория споров, которая требует большого объема доказательств. Надо быть внимательными к тому, как заканчиваются бракоразводные процессы, заранее договариваться, с кем будет проживать ребенок, заключать соответствующие нотариальные договоры. Потому что при расторжении брака место жительства ребенка не решается в суде, если это простой иск, — говорит юрист.

Адвокат советует тем, кто оказался в подобных ситуациях, пытаться доказать, что в действиях второго родителя есть именно корыстный мотив, например, уклонение от мобилизации.

По ее мнению, со временем ситуация с манипуляцией детьми может измениться, ведь украинские суды очень придирчиво относятся к таким делам. Всегда заслушивают детей. Раньше опрашивать можно было детей с 10-летнего возраста, но теперь можно и младших, главное, чтобы ребенок четко мог высказывать свои мысли.

Как противодействовать отсуживанию детей

Елена Сибирцева считает, что надо попробовать договариваться между собой, с кем будет жить ребенок, и заключать детальный договор, который дополнительно заверяется у нотариуса.

Если же договариваться не удается, стоит очень детально заниматься судебным процессом, обращать внимание на доказательства. К сожалению, есть много ситуаций, когда один из родителей не имеет адвоката в суде, теряется время, чтобы сформировать правильную позицию. А когда один из родителей решает обратиться к юристу на стадии апелляционного обжалования, то здесь уже сложнее построить позицию так, как это масштабно осуществляется в суде первой инстанции. Это объясняется тем, что именно на стадии рассмотрения дела в суде первой инстанции подаются все доказательства и осуществляется взаимодействие с органом опеки и попечительства.

Есть ли в схеме уклонения законные основания

В законодательстве нет четкого перечня документов для п. 4 ст. 23: мужчины и женщины, которые самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации.

Кстати, нельзя с уверенностью сказать, что решения судов помогут избежать мобилизации.

— Мы будем выносить этот вопрос в публичную плоскость. Нам бы очень хотелось услышать именно от военных, какие именно документы являются основанием для освобождения от мобилизации и сколько есть реальных прецедентов, когда мужчин освободили от мобилизации на основе вышеупомянутых судебных решений, — отмечает Елена Сибирцева.

Кто может лишить родительских прав

Здесь ответ однозначен — это суд. Но эта категория споров является сверхсложной.

Если иск не является искусственным и один из родителей категорически против лишения его прав, то истцу вполне могут отказать, потому что это будет считаться злоупотреблением правами и нарушением прав ребенка. Поэтому очень наивно одному из родителей надеяться, что суд легко примет нужное ему решение. А еще это довольно длительный процесс.

С другой стороны, если ребенок стал жертвой преступления со стороны одного из родителей или мама или папа алко- или наркозависимы — это вполне может стать основанием для лишения прав на ребенка.

По словам Елены Сибирцевой, практика Европейского суда по правам человека и, в частности, украинских судов свидетельствует о том, что лишение родительских прав — это крайняя мера ответственности.

Как работает схема уклонения от мобилизации с привлечением детей

Один из родителей, который инициирует судебный процесс или о лишении второго родительских прав, или об определении места жительства именно с ним, должен обратиться к юристу для оформления самого иска.

Далее собирается перечень документов о личностях родителей: паспортные данные, характеристики с места работы, с места учебы, от соседей, из лечебных учреждений (например, ребенка на медосмотр сопровождал отец) и тому подобное. То есть суду нужно предоставить документы о личности каждого из родителей.

Также истец может предоставить документы о наличии судимости у второго из родителей или же злоупотреблении им алкоголем или наркотиками.

Далее нужно предоставить информацию о ребенке. Можно вызвать свидетелей, которые могли бы рассказать, как каждый из родителей участвует в воспитании и заботе о нем, как ребенок относится к каждому из родителей, с кем из них ему безопаснее и т.д. Здесь могут быть манипуляции, поскольку тот из родителей, который проживает с ребенком, может настраивать психологически против другого.

К делу можно приобщить и переписку между родителями в соцсетях, видеозаписи или фотографии совместного времяпрепровождения с ребенком.

То есть смысл этого всего — показать, что один из родителей максимально участвует в жизни ребенка, а второй эти обязанности нивелирует.

Основания для лишения родительских прав приводятся в ст. 164 Семейного кодекса, и их надо подтвердить доказательствами.

На начальной стадии представители органа опеки и попечительства должны пообщаться с каждым из родителей, сделать акт обследования жилищных условий и далее предоставляют соответствующие выводы суду с рекомендациями, лишать ли родительских прав или определять место жительства ребенка с одним из родителей. Суд рассматривает все доказательства, заслушивает стороны.

Стоит заметить, что это процесс не одного дня, и они могут длиться годами. И надо понимать, что пока взрослые разбираются, ребенок находится с одним из родителей, который может настраивать его против второго, что точно не является частью наилучших интересов ребенка и счастливого детства.

Судебное решение можно пересмотреть

Если есть сомнения в законности судебного решения, его можно обжаловать.

В Украине есть три стадии судебных разбирательств:

первая инстанция — районные суды , которые выносят решение впервые;

, которые выносят решение впервые; вторая инстанция — апелляционные суды , где дополнительно опрашивают стороны, устанавливают, было ли нарушение закона, исследовали ли все обстоятельства дела, не были ли нарушены интересы ребенка и т. д.;

, где дополнительно опрашивают стороны, устанавливают, было ли нарушение закона, исследовали ли все обстоятельства дела, не были ли нарушены интересы ребенка и т. д.; третья инстанция — Верховный суд — финальная стадия обжалования, если решения судов первой и второй инстанции не удовлетворяют. Обычно рассмотрение проходит в письменном виде без вызова сторон. Стоит заметить, что Верховный суд не рассматривает все дела подряд, поскольку такие дела как развод являются малозначительными.

Но дела о лишении родительских прав или определении места жительства ребенка Верховный суд обязательно рассматривает.

Апелляционный суд рассматривает дело на основании уже имеющихся документов и доказательств, как правило, новые доказательства не подаются. Но это можно сделать, если сторона докажет, что ранее по объективным причинам не имела возможности их предоставить.

Кассационной инстанции (Верховный суд) рассматривают дела исключительно с точки зрения права — то есть, были ли юридические разногласия с аналогичными делами. В кассационную инстанцию новые доказательства точно уже не подаются.

Как понять истинное состояние отношений между родителями

Журналисты в одном из судебных решений в отношении супругов киевлян Игоря и Ульяны Верхогляд нашли интересный момент. Отец в суде просил забрать ребенка от матери без лишения ее родительских прав, потому что якобы женщина самоустранилась от воспитания. Зато соцсети Ульяны Верхогляд свидетельствуют об обратном — женщина активно публикует совместные семейные фото с мужем и дочерью.

По словам юриста Елены Сибирцевой, на самом деле никто перед судебным заседанием не будет разбираться, действительно ли отец и мать не живут вместе.

— Если кто-то из сторон не подаст соответствующих доказательств в суд, что дело может быть фейковым и супруги в сговоре, то суд самостоятельно эти доказательства собирать не будет. Он вообще не имеет права самостоятельно собирать доказательства, — отмечает адвокат.

Суд будет принимать решение на основании информации от органов опеки и попечительства, которые предварительно должны пообщаться с семьей, что предусмотрено законом. Гипотетически на этом этапе органы опеки могут усомниться и выявить факт сговора. Но если супруги действуют слаженно, то есть отец подает иск, а мама соглашается с этим, то здесь очень сложно что-то проверить.

У суда нет задачи экзаменовать родителей, например, отправлять на полиграф с вопросом о том, действительно ли они обращаются в суд с целью лишить родительских прав, или хотят просто избежать мобилизации. Суд конечно будет выяснять эти факты, если заподозрит фиктивность спора, но высока вероятность того, что это не приведет к отказу в иске и судьба ребенка таки будет решена, отмечает Елена Сибирцева.

Как предотвратить схему избегания мобилизации

По словам председателя комитета Ассоциации юристов Украины по гражданскому, семейному и наследственному праву, в Законе Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации было бы целесообразно в перечень оснований для освобождения от мобилизации, предоставить разъяснения и привести перечень документов, которые бы давали однозначный ответ на вопрос: Кто является тем отцом или матерью, которые самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет?, привести ориентировочный перечень документов, которые бы свидетельствовали, что лицо действительно имеет право воспользоваться этой нормой и в дальнейшем воспитывать ребенка, не идя на войну.

— В моей практике было немало таких дел, когда ребенок действительно проживает с отцом, а мать длительное время за границей и не интересуется ребенком. Отец действительно занимается ребенком и является единственным родным человеком для сына или дочери. Очень важно, чтобы при рассмотрении этого вопроса на законодательном уровне, не задели именно таких пап и не уравняли их с теми, которые просто злоупотребляют своими правами ради собственной выгоды, во избежание мобилизации, — говорит Елена Сибирцева.

Иногда папе очень трудно доказать в суде, что ребенок действительно проживал с ним, что мать где-то за границей и он не может с ней связаться, или вообще не знает, где она. Юрист отмечает, что таких дел от мужчин значительно меньше, но они есть, и о таких родителях тоже надо думать законодателям.

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