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Было сообщено заранее. В Минобороны объяснили отмену визита Умерова во Францию

Рустем Умєров
Фото: Генштаб ВСУ

В Минобороны Украины опровергли информацию о том, что глава ведомства Рустем Умеров в последний момент отменил запланированный на 18 января визит во Францию “из соображений безопасности”.

Указано, что на открытии Коалиции артиллерии в Париже 18 января от украинского оборонного ведомства представлена делегация во главе с заместителем министра Иваном Гаврилюком.

— Что касается участия министра обороны, то было заранее сообщено, что визит может быть перенесен из-за того, что вчера он участвовал в Ставке Верховного Главнокомандующего, — говорится в сообщении.

Участие в мероприятии Умеров принял дистанционно через видеосвязь.

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Сейчас команды украинского и французского министерств работают над новой датой визита.

Ранее Le Monde со ссылкой на Министерство обороны Франции сообщило о внезапной отмене визита Умерова во Францию.

Сообщалось, что он вместе со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню должен был принять участие в запуске артиллерийской коалиции.

— Эта коалиция, которую возглавляют Франция и США, насчитывает 23 страны и имеет целью объединить усилия, чтобы помочь Украине — в краткосрочной и долгосрочной перспективе — иметь артиллерийские силы, адаптированные к потребностям контрнаступления и ее армии будущего, — писали СМИ.

Лекорню и Умеров также должны были посетить завод Nexter в Бурже, где производят САУ Caesar, а также площадку ракетного корабля MBDA в Сель-Сен-Дени.

Ранее глава Минобороны Франции сообщил, что Париж изготовит для ВСУ 78 самоходных артиллерийских установок Caesar.

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Источник: Минобороны
Война в Украине, Міноборони України, Рустем Умєров, Франция
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