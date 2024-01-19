Рекордная сумма: Кабмин выделил 17,5 млрд грн на строительство оборонных сооружений

19 января Кабинет министров поддержал решение о выделении 17,5 млрд грн на обороноспособность Украины.

Это рекордная сумма, направленная на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений; соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.

Средства будут переданы профильным ведомствам и государственным администрациям.

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— Продолжаем работать для победы и успешного европейского будущего Украины, — заявил по итогам заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отметим, что в конце 2023 года президент Зеленский призвал к ускорению строительства укреплений в ключевых районах, где наблюдается давление со стороны российских сил, особенно на Востоке Украины.

Особое внимание глава государства призвал в этом вопросе уделить Авдеевке, Марьинке, Купянску и линии Купянск — Лиман.

Напомним, 18-19 января в Риге прошло заседание министров обороны Латвии, Литвы и Эстонии, на котором было принято решение о создании общей балтийской зоны безопасности на восточной границе с Россией и Беларусью.

Источник : Кабмин

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