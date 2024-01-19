Рекордна сума: Кабмін виділив 17,5 млрд грн на будівництво оборонних споруд

19 січня Кабінет міністрів підтримав рішення про виділення 17,5 млрд грн на обороноздатність України.

Це рекордна сума, спрямована на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд; відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.

Кошти будуть передані профільним відомствам та державним адміністраціям.

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– Продовжуємо працювати для перемоги та успішного європейського майбутнього України, – заявив за підсумками засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначимо, що наприкінці 2023 року президент Зеленський закликав прискорити будівництво укріплень у ключових районах, де спостерігається тиск з боку російських сил, особливо на Сході України.

Особливу увагу глава держави закликав у цьому питанні приділити Авдіївці, Мар’їнці, Куп’янську та лінії Куп’янськ — Лиман.

Нагадаємо, 18-19 січня в Ризі відбулося засідання міністрів оборони Латвії, Литви та Естонії, на якому було ухвалено рішення про створення спільної балтійської зони безпеки на східному кордоні з Росією та Білоруссю.

Джерело : Урядовий портал

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