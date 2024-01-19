Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Такого нельзя представить. Женщина нашла своего двойника и изуродовала ножом до неузнаваемости
Украина начала переговоры с Германией для возвращения граждан домой
Срочно
Удар ракетами С-300 по Харькову: один человек погиб, есть тяжелораненые
Мы рекомендуем
Схема уклонения мужчин от мобилизации через лишение женщин родительских прав: что известно
Срочно
Уничтожена ракета Х-59: в Днепре прогремел взрыв
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Украине будут судить главу парламента Чечни, который формировал отряды боевиков на войну

СБУ справа по Даудову
Фото: СБУ

В Украине будут судить главу парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова, который способствует вооруженной агрессии России.

Служба безопасности Украины сообщила, что завершила в отношении него расследование и направила обвинительный акт в суд.

По данным следствия, фигурант с мая 2022 по октябрь 2023 года выполнял указание Кадырова по формированию штурмовых отрядов боевиков для войны против Украины. При непосредственном участии Даудова на Северном Кавказе был создан 78 моторизованный полк спецназначения Север-Ахмат, а также батальоны Юг-Ахмат, Запад-Ахмат и Восток-Ахмат.

Сейчас смотрят

Позже эти вражеские подразделения включили в состав оккупационных группировок РФ и перебросили во временно оккупированные области Украины. Там кадыровцы осуществляют репрессии против гражданских, в частности похищают людей, которые оказывают сопротивление оккупантам.

Кроме того, Даудов в течение июля-ноября 2022 года совершал поездки во временно оккупированные Мариуполь, Попасную и Лисичанск, где встречался с главарями боевиков. В собственном Telegram-канале он размещал сообщения, где призывал жителей Северного Кавказа вступать в оккупационные отряды Кадырова.

СБУ сообщила Даудову о подозрении по трем статьям УК Украины:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения Даудова к ответственности, поскольку он находится на территории РФ.

Читайте также
Готовил экологический теракт: в Одесской области СБУ задержала агента ФСБ
сбу

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: СБУ
Война в Украине, СБУ, Суд, Чечня
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три условия
Війна в Україні
Война может длиться еще два года: в разведке США спрогнозировали, когда будет контрнаступление
В Украине будут судить главу парламента Чечни, который формировал отряды боевиков на войну
Готовит ли РФ новое наступление летом и как США помогут Украине: Пономарь о ситуации на фронте
В Украине будут судить главу парламента Чечни, который формировал отряды боевиков на войну
Мазепу и двух фигурантов дела о завладении землей оставили под стражей
В Украине будут судить главу парламента Чечни, который формировал отряды боевиков на войну

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь