В Украине будут судить главу парламента Чечни, который формировал отряды боевиков на войну

В Украине будут судить главу парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова, который способствует вооруженной агрессии России.

Служба безопасности Украины сообщила, что завершила в отношении него расследование и направила обвинительный акт в суд.

По данным следствия, фигурант с мая 2022 по октябрь 2023 года выполнял указание Кадырова по формированию штурмовых отрядов боевиков для войны против Украины. При непосредственном участии Даудова на Северном Кавказе был создан 78 моторизованный полк спецназначения Север-Ахмат, а также батальоны Юг-Ахмат, Запад-Ахмат и Восток-Ахмат.

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Позже эти вражеские подразделения включили в состав оккупационных группировок РФ и перебросили во временно оккупированные области Украины. Там кадыровцы осуществляют репрессии против гражданских, в частности похищают людей, которые оказывают сопротивление оккупантам.

Кроме того, Даудов в течение июля-ноября 2022 года совершал поездки во временно оккупированные Мариуполь, Попасную и Лисичанск, где встречался с главарями боевиков. В собственном Telegram-канале он размещал сообщения, где призывал жителей Северного Кавказа вступать в оккупационные отряды Кадырова.

СБУ сообщила Даудову о подозрении по трем статьям УК Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения Даудова к ответственности, поскольку он находится на территории РФ.

Источник : СБУ

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