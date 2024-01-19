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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В Україні судитимуть главу парламенту Чечні, який формував загони бойовиків на війну

СБУ справа по Даудову
Фото: СБУ

В Україні судитимуть голову парламенту Чеченської Республіки Магомеда Даудова, який сприяє збройній агресії Росії.

Служба безпеки України повідомила, що завершила щодо нього розслідування та скерувала обвинувальний акт до суду.

За даними слідства, фігурант із травня 2022 до жовтня 2023 року виконував вказівку Кадирова щодо формування штурмових загонів бойовиків для війни проти України. За безпосередньої участі Даудова на Північному Кавказі було створено 78 моторизований полк спецпризначення Север-Ахмат, а також батальйони Юг-Ахмат, Запад-Ахмат та Восток-Ахмат.

Зараз дивляться

Пізніше ці ворожі підрозділи включили до складу окупаційних угруповань РФ та перекинули до тимчасово окупованих областей України. Там кадирівці здійснюють репресії проти цивільних, зокрема викрадають людей, які чинять спротив окупантам.

Крім того, Даудов протягом липня-листопада 2022 року здійснював поїздки до тимчасово окупованих Маріуполя, Попасної та Лисичанська, де зустрічався з ватажками бойовиків. У власному Telegram-каналі він розміщував дописи, де закликав мешканців Північного Кавказу вступати до окупаційних загонів Кадирова.

СБУ повідомила Даудову про підозру за трьома статтями КК України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Нині тривають комплексні заходи для притягнення Даудова до відповідальності, оскільки він перебуває на території РФ.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, СБУ, Суд, Чечня
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