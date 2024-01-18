Готовил экологический теракт: в Одесской области СБУ задержала агента ФСБ

В Одесской области киберспециалисты Службы безопасности задержали агента ФСБ, который шпионил для врага и готовил экологический теракт.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Как отмечают в СБУ, главной задачей мужчины было выявление и передача координат, где хранятся токсичные вещества, в частности склады и хранилища с пестицидами.

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Также агент разведывал места возможного базирования и маршруты перемещения Сил обороны.

По указанным геолокациям оккупанты планировали осуществить воздушные атаки с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.

По имеющимся данным, враг надеялся спровоцировать экологическое бедствие на территории региона и таким образом расшатать внутреннюю обстановку.

Для сбора сведений фигурант начал работать таксистом и под видом перевозки пассажиров фиксировал локации нужных объектов.

– В результате многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ пошагово задокументировали преступные действия агента ФСБ и задержали его во время выполнения вражеского задания, – говорится в сообщении.

Что известно об агенте ФСБ

По данным следствия, фигурантом оказался студент одесского университета. Осенью 2023 года на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ, личность которого уже идентифицирована киберспециалистами СБУ.

В интернет-переписке агрессор предложил студенту негласно сотрудничать в пользу РФ и получать за это зарплату от российской спецслужбы.

Фигурант поддерживал коммуникацию с ФСБ через популярный мессенджер, а для конспирации использовал различные сим-карты и мобильные телефоны.

Наказание для предателя

Во время обысков у задержанного изъяты все гаджеты, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Источник : СБУ

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