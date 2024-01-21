Не думаю, что могу что-то советовать: Зеленская о решениях своего мужа относительно страны

Владимир Зеленский — президент, гарант Конституции и принимает сверхсложные решения, поэтому его жена и первая леди страны считает неэтичным что-то ему советовать.

Об этом она рассказала в интервью Мы — Украина.

Зеленская отметила, что любой хороший мужчина будет говорить, что моя жена — моя лучшая советчица.

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— Честно говоря, любой хороший мужчина будет говорить, что моя жена — моя лучшая советчица. Уверена, что мой муж так говорит, как и Джо Байден так говорит. Это гармоничные отношения в семье, но я не считаю, что это этично что-то советовать мужу сейчас. Он президент, гарант Конституции, принимает сверхсложные решения. Я не думаю, что я могу что-то советовать. И я не думаю, что он бы спрашивал меня об этом, — сказала она.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, где сейчас и чем занимается его семья.

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