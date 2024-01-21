Не думаю, що можу щось радити: Зеленська про рішення свого чоловіка щодо країни

Володимир Зеленський – президент, гарант Конституції і ухвалює надскладні рішення, тож його дружина та перша леді країни вважає неетичним щось йому радити.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Ми – Україна.

Зеленська зазначила, що будь-який хороший чоловік буде говорити, що моя дружина – моя найкраща порадниця.

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– Чесно кажучи, будь-який хороший чоловік буде казати, що моя дружина – моя найкраща порадниця. Впевнена, що мій чоловік так каже, як і Джо Байден так каже. Це гармонійні стосунки в родині, але я не вважаю, що це етично щось радити чоловіку зараз. Він президент, гарант Конституції, ухвалює надскладні рішення. Я не думаю, що я можу щось радити. І я не думаю, що він би питав мене про це, – сказала вона.

До речі, раніше президент України Володимир Зеленський відповів, де зараз і чим займається його родина.

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