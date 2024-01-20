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Татьяна Забожко, редактор ленты

Путин хочет не только завоевать Украину, но и властвовать в Европе – Подоляк

Путин хочет не только завоевать Украину, но и властвовать в Европе – Подоляк
Фото: Офис президента

Президент России Владимир Путин готов воевать, пока не завоюет всю Украину, другие постсоветские территории и не достигнет властвования в Европе.

Такое мнение в интервью изданию Bild высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

– Человек не пойдет на великую войну, разрушив свою репутацию и отношения, если хочет довольствоваться малым. Это нонсенс, – убежден Михаил Подоляк.

Именно поэтому советник главы ОП исключает возможность мирных переговоров Украины с Россией и призывает партнеров к продолжению поставок высокотехнологичного оружия.

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В данный момент, отмечает советник руководителя Офиса президента, проблема заключается в неравномерности, а поставки должны быть сбалансированными.

По словам Михаила Подоляка, на линии фронта, составляющей 1 300 км, бои идут на 600-800 км.

России за год войны, говорит советник главы ОП, не удалось достичь существенного прогресса.

Полномасштабная война в Украине длится уже 696-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Bild
Європа, Война в Украине, Владимир Путин, Михаил Подоляк, Російська агресія, Росія
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