Путин хочет не только завоевать Украину, но и властвовать в Европе – Подоляк
Президент России Владимир Путин готов воевать, пока не завоюет всю Украину, другие постсоветские территории и не достигнет властвования в Европе.
Такое мнение в интервью изданию Bild высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
– Человек не пойдет на великую войну, разрушив свою репутацию и отношения, если хочет довольствоваться малым. Это нонсенс, – убежден Михаил Подоляк.
Именно поэтому советник главы ОП исключает возможность мирных переговоров Украины с Россией и призывает партнеров к продолжению поставок высокотехнологичного оружия.
В данный момент, отмечает советник руководителя Офиса президента, проблема заключается в неравномерности, а поставки должны быть сбалансированными.
По словам Михаила Подоляка, на линии фронта, составляющей 1 300 км, бои идут на 600-800 км.
России за год войны, говорит советник главы ОП, не удалось достичь существенного прогресса.
Полномасштабная война в Украине длится уже 696-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.