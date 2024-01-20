Мир уже тогда мог увидеть, на что способны украинцы – Зеленский о подвиге киборгов

20 января, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, президент Украины Владимир Зеленский вспомнил подвиг киборгов.

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Глава государства отмечает: оборона Донецкого аэропорта была одной из самых трудных и принципиальных битв для Украины.

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Тогда, отмечает Владимир Зеленский, современные украинцы нашли в себе свою извечную крепость.

За храбрость, бесстрашие и результативность военных, которые 242 дня удерживали оборону Донецкого аэропорта, назвали киборгами, ведь они выдержали там, где не выдержал бетон.

– 242 дня обороны Донецкого аэропорта. 242 дня стойкости и храбрости наших защитников. Подвиг киборгов доказал: украинцев не сломать. Мир уже тогда мог увидеть, на что способны украинцы. Помним каждого, кто сражается за государство! – отметил Владимир Зеленский.

Полномасштабная война в Украине длится уже 696-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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