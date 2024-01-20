Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Такого нельзя представить. Женщина нашла своего двойника и изуродовала ножом до неузнаваемости
Украина начала переговоры с Германией для возвращения граждан домой
Мы рекомендуем
Схема уклонения мужчин от мобилизации через лишение женщин родительских прав: что известно
Срочно
Удар ракетами С-300 по Харькову: один человек погиб, есть тяжелораненые
Срочно
Уничтожена ракета Х-59: в Днепре прогремел взрыв
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Мир уже тогда мог увидеть, на что способны украинцы – Зеленский о подвиге киборгов

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

20 января, в День памяти защитников Донецкого аэропорта, президент Украины Владимир Зеленский вспомнил подвиг киборгов.

Глава государства отмечает: оборона Донецкого аэропорта была одной из самых трудных и принципиальных битв для Украины.

Сейчас смотрят

Тогда, отмечает Владимир Зеленский, современные украинцы нашли в себе свою извечную крепость.

За храбрость, бесстрашие и результативность военных, которые 242 дня удерживали оборону Донецкого аэропорта, назвали киборгами, ведь они выдержали там, где не выдержал бетон.

– 242 дня обороны Донецкого аэропорта. 242 дня стойкости и храбрости наших защитников. Подвиг киборгов доказал: украинцев не сломать. Мир уже тогда мог увидеть, на что способны украинцы.

Помним каждого, кто сражается за государство! – отметил Владимир Зеленский.

Полномасштабная война в Украине длится уже 696-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Владимир Зеленский, Донецкий аэропорт, киборги
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Путин должен проиграть: что пишут иноСМИ о Всемирном экономическом форуме в Давосе
Мир уже тогда мог увидеть, на что способны украинцы – Зеленский о подвиге киборгов
Зеленский пригласил Трампа в Украину поделиться планом окончания войны
Зеленський
Все в опасности из-за безумия российских руководителей, но мир имеет силу это остановить — Зеленский
Мир уже тогда мог увидеть, на что способны украинцы – Зеленский о подвиге киборгов
Форум в Давосе, уничтожение самолета А-50 и атака дрона на Питер: главные события недели
Мир уже тогда мог увидеть, на что способны украинцы – Зеленский о подвиге киборгов
Во всех российских ракетах есть важные компоненты, произведенные за границей: Зеленский о необходимости санкций
Володимир Зеленський

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь