Світ уже тоді міг побачити, на що здатні українці – Зеленський про подвиг кіборгів

20 січня, у День пам’яті захисників Донецького аеропорту, президент України Володимир Зеленський згадав подвиг кіборгів.

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Глава держави наголошує: оборона Донецького аеропорту була однією з найбільш важких і принципових битв для України.

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Тоді, зауважує Володимир Зеленський, сучасні українці віднайшли в собі свою одвічну міцність.

За хоробрість, безстрашність і результативність військових, які 242 дні тримали оборону Донецького аеропорту, назвали кіборгами, адже вони витримали там, де не витримав бетон.

– 242 дні оборони Донецького аеропорту. 242 дні стійкості та хоробрості наших захисників. Подвиг кіборгів довів: українців не зламати. Світ уже тоді міг побачити, на що здатні українці. Пам’ятаємо кожного, хто б’ється заради держави! – зауважив Володимир Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 696-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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